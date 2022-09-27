СБУ сообщила о задержании агента РФ, который передавал ФСБ РФ информацию о ВСУ и объектах инфраструктуры

"СБУ разоблачила российского агента в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения сил обороны Украины на юге региона. В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Кроме того, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки диверсий и нанесения воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

"По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы России после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно "афишировал" среди окружающих. Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию. Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный Telegram-канал в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали при попытке передачи закрытых сведений в РФ, отметили в пресс-центре.

"У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским куратором", – сообщили в СБУ.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Он арестован.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила в Telegram, что, по данным следствия, мужчина сотрудничал с представителями Федеральной службы безопасности РФ с августа.

Во время обыска у него, кроме телефона, изъяли также два корпуса с запалами от гранат Ф-1.

Война России против Украины. Главное (обновляется)