В Одессе суд приговорил местного жителя, сотрудничавшего с боевиками "ДНР", к 15 годам тюрьмы

На основе доказательной базы СБУ сторонник оккупантов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и создание террористической группы или террористической организации.

Сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали его в июле 2022 года в Запорожской области. Установлено, что после начала полномасштабного вторжения РФ он наладил контакты с руководством террористической организации "ДНР" и представителями так называемого "министерства внутренних дел "ДНР" и "министерства государственной безопасности "ДНР".

По заданию кураторов сторонник оккупантов начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети "ВКонтакте", через которую организовал сбор средств для помощи армии "ДНР".

Он размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию России, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил Россию и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Позже он решил принять присягу террористической организации "ДНР". Для этого планировал выехать на не подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. Там он собирался предоставить боевикам информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил из-за своих контактов в местных властях, которые имел, поскольку в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.