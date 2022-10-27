ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе суд приговорил местного жителя, сотрудничавшего с боевиками "ДНР", к 15 годам тюрьмы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За госизмену житель Одесской области приговорен к 15 годам заключения
За госизмену житель Одесской области приговорен к 15 годам заключения
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По материалам Службы безопасности, одессит, который собирался присягнуть террористической организации "ДНР", проведет следующие 15 лет в тюрьме. Такое решение принял Саратский районный суд Одесской области, сообщает 27 октября пресс-служба СБУ в Telegram.

На основе доказательной базы СБУ сторонник оккупантов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и создание террористической группы или террористической организации.

Сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали его в июле 2022 года в Запорожской области. Установлено, что после начала полномасштабного вторжения РФ он наладил контакты с руководством террористической организации "ДНР" и представителями так называемого "министерства внутренних дел "ДНР" и "министерства государственной безопасности "ДНР".

По заданию кураторов сторонник оккупантов начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети "ВКонтакте", через которую организовал сбор средств для помощи армии "ДНР".

Он размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию России, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил Россию и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Позже он решил принять присягу террористической организации "ДНР". Для этого планировал выехать на не подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. Там он собирался предоставить боевикам информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил из-за своих контактов в местных властях, которые имел, поскольку в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.

Контекст:

Всего в Украине по состоянию на 27 октября зафиксировано 18 551 преступление против национальной безопасности, из них 1828 – государственная измена.

Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Теги: СБУ, приговор, ДНР, госизмена, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (71212)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (68294)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (54448)
4
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (47052)
5
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини (41385)
6
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41189)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (35680)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (34918)
 
 
 
 