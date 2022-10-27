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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Харьковской области депутата, который снабжал оккупантов продовольствием

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По информации СБУ, чиновник добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами
По информации СБУ, чиновник добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Купянского районного совета Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 27 октября в Telegram.

По информации СБУ, чиновник, которого задержали в Купянске, добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и организовывал им оптовые поставки пищевой продукции с местного молочно-консервного комбината, на котором он занимал должность генерального директора.

"Должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины",  говорится в сообщении.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, СБУ, Украина, налоги, война, депутаты, оккупация, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, сотрудничество
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