По словам контрактника одной из Белгородских бригад, которая сейчас пытается удержаться под Лиманом Донецкой области, в мотострелковой бригаде остались только танки, которые не едут и не стреляют.
"У нас техники нет. Вообще нет… В роте даже нет БТР", – говорит он по телефону отцу.
"Вот, пожалуйста, – мотострелковая. Мото – на лисапедах (велосипедах. – "ГОРДОН") или на самокатах? Кто как может, да?" – шутит в ответ отец оккупанта.
"Вон один танк стоит, и все. Но вот, короче, знаешь, – он не может стрелять. А один где-то здесь, во второй посадке, стоит – он не может ездить", – описывает ситуацию российский военный.
По данным Генерального штаба ВСУ на 26 октября, с начала полномасштабного вторжения подразделения сил обороны Украины уничтожили 68,9 тыс. российских оккупантов. Кроме того, среди потерь РФ – 2628 танков и 5351 бронированная машина.