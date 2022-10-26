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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отдельные подразделения оккупантов превратились из танковых в "лисапетные" – СБУ

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 2628 танков
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 2628 танков
Фото: ЕРА

Некоторые подразделения российских оккупантов в результате действий Вооруженных сил Украины полностью остались без техники. Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный Службой безопасности Украины и опубликованный 26 октября в Telegram.

По словам контрактника одной из Белгородских бригад, которая сейчас пытается удержаться под Лиманом Донецкой области, в мотострелковой бригаде остались только танки, которые не едут и не стреляют.

"У нас техники нет. Вообще нет… В роте даже нет БТР", – говорит он по телефону отцу.

"Вот, пожалуйста, – мотострелковая. Мото – на лисапедах (велосипедах. – "ГОРДОН") или на самокатах? Кто как может, да?" – шутит в ответ отец оккупанта.

"Вон один танк стоит, и все. Но вот, короче, знаешь, – он не может стрелять. А один где-то здесь, во второй посадке, стоит – он не может ездить", – описывает ситуацию российский военный.

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на 26 октября, с начала полномасштабного вторжения подразделения сил обороны Украины уничтожили 68,9 тыс. российских оккупантов. Кроме того, среди потерь РФ – 2628 танков и 5351 бронированная машина.

Теги: СБУ, Донецкая область, танки, военная техника, Лиман, война России против Украины, российские оккупанты
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