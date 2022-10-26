Отдельные подразделения оккупантов превратились из танковых в "лисапетные" – СБУ

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 2628 танков Фото: ЕРА

По словам контрактника одной из Белгородских бригад, которая сейчас пытается удержаться под Лиманом Донецкой области, в мотострелковой бригаде остались только танки, которые не едут и не стреляют.

"У нас техники нет. Вообще нет… В роте даже нет БТР", – говорит он по телефону отцу.

"Вот, пожалуйста, – мотострелковая. Мото – на лисапедах (велосипедах. – "ГОРДОН") или на самокатах? Кто как может, да?" – шутит в ответ отец оккупанта.

"Вон один танк стоит, и все. Но вот, короче, знаешь, – он не может стрелять. А один где-то здесь, во второй посадке, стоит – он не может ездить", – описывает ситуацию российский военный.