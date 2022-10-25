"Они посылают пацанов на убой, ложатся в поле трупы". Оккупант пожаловался жене на потери и поломанные танки – перехват ГУР МО

Танки на Донбассе подводят оккупантов, а командование все равно бросает их на убой Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Все хорошо, жив-здоров, короче… Глянь, в минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправные! Направляют на самый "передок": вот нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы и х...й кто дает их забирать, наших солдат", – рассказывает оккупант.

Супруга отвечает ему, что уже писала в разные инстанции и ничего не изменилось. Россиянин в ответ кричит и просит делать хоть что-нибудь.

"Пусть приезжают [начальники из минобороны РФ], разъ...бывают [местное командование оккупантов]. Они, п...дарасы, даже не дают родным звонить, уроды!" – ругается оккупант.