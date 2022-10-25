"Они посылают пацанов на убой, ложатся в поле трупы". Оккупант пожаловался жене на потери и поломанные танки – перехват ГУР МО

"Все хорошо, жив-здоров, короче… Глянь, в минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправные! Направляют на самый "передок": вот нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы и х...й кто дает их забирать, наших солдат", – рассказывает оккупант.
Супруга отвечает ему, что уже писала в разные инстанции и ничего не изменилось. Россиянин в ответ кричит и просит делать хоть что-нибудь.
"Пусть приезжают [начальники из минобороны РФ], разъ...бывают [местное командование оккупантов]. Они, п...дарасы, даже не дают родным звонить, уроды!" – ругается оккупант.
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.
На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.
В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.
Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек, сообщило 12 октября российское СМИ "Важные истории".
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 октября потеряли в Украине около 68 420 военных убитыми.