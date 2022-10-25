ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они посылают пацанов на убой, ложатся в поле трупы". Оккупант пожаловался жене на потери и поломанные танки – перехват ГУР МО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танки на Донбассе подводят оккупантов, а командование все равно бросает их на убой
Танки на Донбассе подводят оккупантов, а командование все равно бросает их на убой
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Оккупант из России, воюющий на донецком направлении, признался жене, что их бросают в бой на неисправных танках, и просит ее достучаться до высшего руководства и объяснить реальную ситуацию на фронте. Перехват очередного телефонного разговора оккупантов Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало 25 октября в Telegram.

"Все хорошо, жив-здоров, короче… Глянь, в минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправные! Направляют на самый "передок": вот нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы и х...й кто дает их забирать, наших солдат", – рассказывает оккупант.

Супруга отвечает ему, что уже писала в разные инстанции и ничего не изменилось. Россиянин в ответ кричит и просит делать хоть что-нибудь.

"Пусть приезжают [начальники из минобороны РФ], разъ...бывают [местное командование оккупантов]. Они, п...дарасы, даже не дают родным звонить, уроды!" – ругается оккупант.

Контекст:

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.

На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.

В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.

Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек, сообщило 12 октября российское СМИ "Важные истории".

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 октября потеряли в Украине около 68 420 военных убитыми.

Теги: Донбасс, оккупация, танки, военная техника, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (162728)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (145224)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (119018)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (117729)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (65102) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (45999)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (39283)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (36016)
 
 
 
 