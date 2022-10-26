"У нас все отказались". Оккупант искал причину, чтобы уехать из Украины – перехват ГУР

"Мамуль, срочно скажи мне, у тебя инвалидность же есть? Скажи мне, у тебя какая группа?" – спросил он.
Оккупант пояснил, что если у нее первая или вторая группа, он может уехать домой как ее опекун.
"Нас везут сейчас на "передок", я звоню, чтобы отказ написать, у нас все отказались, только пять человек осталось. Но мне нужна причина", – сказал он.
Мать посмотрела документы и сказала, что у нее третья группа.
"П*здец, я остаюсь здесь тогда. Опять на первую линию, опять в бой. Я уже не могу, у меня нервы не выдерживают. У нас все отказались", – говорит россиянин.
Он пожаловался, что постоянно паникует. По его словам, недавно у него заболело сердце, врач ему дал лекарства, и как только полегчало, снова началась стрельба.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.