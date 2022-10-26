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ПОЛИТИКА

Экс-генералу СБУ Наумову сообщили о еще одном подозрении. Теперь – в мошенничестве

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Наумов сейчас находится в сербском СИЗО
Наумов сейчас находится в сербском СИЗО
Фото: radiosvoboda.org

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в мошенничестве бывшему генералу Службы безопасности Украины Андрею Наумову.

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 26 октября.

В релизе имени экс-генерала не называют, но сказано, что речь о человеке, который был директором госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", потом начал работать в СБУ, а сейчас находится в Сербии. Это подтверждает, что речь идет о Наумове.

По информации следствия, Наумов не уволился из госпредприятия, когда пошел на службу в СБУ, сказав сотрудникам бухгалтерии, что его призвали туда, и получал зарплату на двух местах работы. 

"При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был бы уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату как призванному военнослужащему. Таким образом, он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. грн в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн грн", – сообщили в ГБР. 

Экс-генералу сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Печерский райсуд избрал Наумову меру пресечения в виде ареста, отметили в ГБР. 

По информации BBC News na srpskom, сейчас суд в Сербии рассматривает запрос Украины на экстрадицию Наумова. Киев добивается выдачи экс-сотрудника СБУ как подозреваемого в коррупции, сообщило СМИ, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. 

Контекст:

Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен (Баканова уволили 2022 году) . 

Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срокНескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске

По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). 

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина". 

7 июня Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе сербского города Ниш, отмечает "BBC News Україна"

18 июня в ГБР заявили, что Наумов может быть причастен к передаче спецслужбам РФ секретной документации о Чернобыльской АЭС. Агентство Reuters позже сообщило, что Россия смогла быстро захватить ЧАЭС именно благодаря своим агентам в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сербия, мошенничество, экстрадиция, расследование, Государственное бюро расследований, подозрение, уголовное производство, ГБР, Андрей Наумов
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