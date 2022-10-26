Экс-генералу СБУ Наумову сообщили о еще одном подозрении. Теперь – в мошенничестве

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 26 октября.

В релизе имени экс-генерала не называют, но сказано, что речь о человеке, который был директором госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", потом начал работать в СБУ, а сейчас находится в Сербии. Это подтверждает, что речь идет о Наумове.

По информации следствия, Наумов не уволился из госпредприятия, когда пошел на службу в СБУ, сказав сотрудникам бухгалтерии, что его призвали туда, и получал зарплату на двух местах работы.

"При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был бы уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату как призванному военнослужащему. Таким образом, он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. грн в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн грн", – сообщили в ГБР.

Экс-генералу сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Печерский райсуд избрал Наумову меру пресечения в виде ареста, отметили в ГБР.

По информации BBC News na srpskom, сейчас суд в Сербии рассматривает запрос Украины на экстрадицию Наумова. Киев добивается выдачи экс-сотрудника СБУ как подозреваемого в коррупции, сообщило СМИ, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.