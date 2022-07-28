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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия смогла быстро захватить ЧАЭС благодаря тайным агентам в Украине – СМИ

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В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал
Фото: EPA

Задолго до полномасштабной войны власти России создали в Украине сеть тайных агентов, чтобы как можно быстрее достичь целей вторжения. В частности, благодаря этой сети удалось быстро захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

В агентстве отмечают, что россияне захватили ЧАЭС в течении двух часов и без боя – 169 нацгвардейцев, охранявших станцию, сложили оружие.

Такой быстрый захват ЧАЭС журналисты называют аномалией на фоне войны, которая продолжается уже пять месяцев. В агентстве считают, что успешный блицкриг на ЧАЭС был не случайностью, а частью планов Кремля по внедрению тайных агентов в Украину.

Как рассказал Reuters неназванный украинский чиновник, Государственное бюро расследований Украины сейчас расследует, действовала ли Национальная гвардия противозаконно, сдав свое оружие оккупантам.

Также некоторые судебные документы и свидетельские показания, с которыми ознакомились журналисты, раскрывают роль начальника службы безопасности станции Валентина Витера в захвате ЧАЭС. Сейчас он находится под следствием и удерживается под стражей в связи с отсутствием на посту на момент захвата АЭС.

Как показывает выписка из реестра досудебных расследований, Витера также подозревают в государственной измене. Сам он отрицает обвинения, по его словам, в день вторжения он рекомендовал командиру подразделения Нацгвардии не подвергать опасности своих людей.

Еще один источник сообщил, что российских агентов отправили в Чернобыль еще в прошлом году. Агентам поручили установить контакты с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск. По словам источника, Чернобыль также служил пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. В обмен на плату украинские официальные лица передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

Reuters не смогло проверить это утверждение, однако ГБР ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Андрея Наумова, которого подозревают в передаче секретных данных о системе безопасности на ЧАЭС.

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Чернобыльская АЭС, ЧАЭС, война России против Украины, российские оккупанты
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