Российские оккупанты на ЧАЭС украли и уничтожили имущества на $135 млн

Cписок имущества, которое было украдено или уничтожено, по состоянию на 2 июня составляет 698 компьютеров, 344 единицы автомобильной техники, по меньшей мере 1500 дозиметров, а также почти все оборудование для пожаротушения и программное обеспечение.
При этом, как отмечают журналисты, список не является полным – россияне украли, взорвали или повредили очень много имущества на станции и вокруг нее.
Крамаренко рассказал, что часть украденного оборудования была оснащена GPS-трекерами и сейчас его отслеживают. Его зафиксировали вдоль беларусской границы, а также в Гомеле, Минске и ряде других населенных пунктов.
Директор Центральной аналитической лаборатории Николай Беспалый оценивает стоимость замены того, что было утрачено, более чем в $135 млн. Вместе с тем есть незаменимые потери как, например программное обеспечение, которое было специально разработано для станции. Беспалый сказал, что некоторые из самых важных работ его лаборатории – мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения на предмет признаков всплесков – практически невозможны без него.
Беспалый и Крамаренко скептически отнеслись к тому, что чиновники "Росатома" вывезли из ЧАЭС программное обеспечение или оборудование для своих целей. По их словам, россияне знали, что они не могут его использовать, поэтому сделали они, скорее всего, показательно.
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.