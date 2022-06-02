Российские оккупанты на ЧАЭС украли и уничтожили имущества на $135 млн

Cписок имущества, которое было украдено или уничтожено, по состоянию на 2 июня составляет 698 компьютеров, 344 единицы автомобильной техники, по меньшей мере 1500 дозиметров, а также почти все оборудование для пожаротушения и программное обеспечение.

При этом, как отмечают журналисты, список не является полным – россияне украли, взорвали или повредили очень много имущества на станции и вокруг нее.

Крамаренко рассказал, что часть украденного оборудования была оснащена GPS-трекерами и сейчас его отслеживают. Его зафиксировали вдоль беларусской границы, а также в Гомеле, Минске и ряде других населенных пунктов.

Директор Центральной аналитической лаборатории Николай Беспалый оценивает стоимость замены того, что было утрачено, более чем в $135 млн. Вместе с тем есть незаменимые потери как, например программное обеспечение, которое было специально разработано для станции. Беспалый сказал, что некоторые из самых важных работ его лаборатории – мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения на предмет признаков всплесков – практически невозможны без него.

Беспалый и Крамаренко скептически отнеслись к тому, что чиновники "Росатома" вывезли из ЧАЭС программное обеспечение или оборудование для своих целей. По их словам, россияне знали, что они не могут его использовать, поэтому сделали они, скорее всего, показательно.