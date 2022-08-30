Бывший генерал СБУ Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в "трибунале" над Зеленским – СМИ

В ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины Фото: radiosvoboda.org

По данным "Бабеля", условием того, что Россия приютит Наумова, который сейчас находится в Сербии, может стать его участие в "трибунале".

Как пишет The Insider, в Сербии вопросом Наумова занимает министр внутренних дел Александр Вулин. 23 августа Вулин встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В официальном отчете о встрече речь не идет о судьбе Наумова, но, по словам источников The Insider, этот вопрос обсуждали. После возможной отправки Наумова в Москву ожидается, что Вулин переедет туда как посол Сербии.