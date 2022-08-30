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Бывший генерал СБУ Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в "трибунале" над Зеленским – СМИ

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В ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины
В ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины
Фото: radiosvoboda.org

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в "трибунале" над президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказали "Бабелю" источники в правоохранительных органах, информацию также подтверждает издание The Insider.

По данным "Бабеля", условием того, что Россия приютит Наумова, который сейчас находится в Сербии, может стать его участие в "трибунале". 

Как пишет The Insider, в Сербии вопросом Наумова занимает министр внутренних дел Александр Вулин. 23 августа Вулин встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В официальном отчете о встрече речь не идет о судьбе Наумова, но, по словам источников The Insider, этот вопрос обсуждали. После возможной отправки Наумова в Москву ожидается, что Вулин переедет туда как посол Сербии.

Контекст:

Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен

Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срокНескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске

По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). 

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина". 

7 июня Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. 

18 июня в ГБР заявили, что Наумов может бsть причастен к передаче спецслужбам РФ секретной документации о Чернобыльской АЭС. Агентство Reuters позже сообщило, Россия смогла быстро захватить ЧАЭС именно благодаря своим агентам в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Сербия, Владимир Зеленский, Андрей Наумов
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