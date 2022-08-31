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ПОЛИТИКА

Бывшего генерала СБУ Наумова не экстрадируют ни в Россию, ни в Украину, он под стражей – МВД Сербии

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В Сербии заверили, что об экстрадиции Наумова речь пока не идет
В Сербии заверили, что об экстрадиции Наумова речь пока не идет
Фото: radiosvoboda.org

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин не подтвердил информацию о подготовке экстрадиции в Россию экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Министр опроверг заявления СМИ о том, что у него якобы есть непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о получении Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Вулин связал появление подобных слухов с попытками добиться его отставки.

Министр также заявил, что ни Россия, ни Украина не обращались с требованиями об экстрадиции Наумова, задержанного в Сербии 7 июня. По данным главы МВД, бывший генерал СБУ находится под стражей в городе Ниш.

Кроме того, МВД Сербии, по словам Вулина, "не имеет ни малейшей возможности" принять решение в отношении Наумова или его экстрадиции, поскольку с того момента, как Наумов был задержан, допрошен и передан в прокуратуру, он находится под юрисдикцией судебной власти, и МВД не имеет над ним юрисдикции. 

"Министр, отвечающий за полицию, не имеет ни малейшей возможности выдавать или не выдавать кого-либо кому-либо", – заявил Вулин.

Контекст:

Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен

Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срокНескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске

По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). 

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина". 

7 июня Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. 

18 июня в ГБР заявили, что Наумов может бsть причастен к передаче спецслужбам РФ секретной документации о Чернобыльской АЭС. Агентство Reuters позже сообщило, что Россия смогла быстро захватить ЧАЭС именно благодаря своим агентам в Украине.

Теги: Россия, СБУ, Украина, арест, Сербия, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, ГБР, Андрей Наумов
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