Бывшего генерала СБУ Наумова не экстрадируют ни в Россию, ни в Украину, он под стражей – МВД Сербии

В Сербии заверили, что об экстрадиции Наумова речь пока не идет Фото: radiosvoboda.org

Министр опроверг заявления СМИ о том, что у него якобы есть непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о получении Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Вулин связал появление подобных слухов с попытками добиться его отставки.

Министр также заявил, что ни Россия, ни Украина не обращались с требованиями об экстрадиции Наумова, задержанного в Сербии 7 июня. По данным главы МВД, бывший генерал СБУ находится под стражей в городе Ниш.

Кроме того, МВД Сербии, по словам Вулина, "не имеет ни малейшей возможности" принять решение в отношении Наумова или его экстрадиции, поскольку с того момента, как Наумов был задержан, допрошен и передан в прокуратуру, он находится под юрисдикцией судебной власти, и МВД не имеет над ним юрисдикции.

"Министр, отвечающий за полицию, не имеет ни малейшей возможности выдавать или не выдавать кого-либо кому-либо", – заявил Вулин.