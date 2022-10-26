ГБР задержало коллаборанта, которого оккупанты назначили "заместителем министра промышленности" Харьковской области

ГБР задержало коллаборанта, который вербовал население в Харьковской области переходить на сторону России Фото: depositphotos.com

До полномасштабного вторжения России в Украину он работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни. После прихода оккупантов мужчина стал "заместителем министра по промышленности" оккупационной администрации.

По информации ГБР, он вербовал местное население переходить на сторону России, в частности подбирал людей для "таможни", которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковской области и "ЛНР" и "ДНР". Для кандидатов мужчина организовал обучение и проверял знание законодательства РФ.

"Кроме того, он занимался и пропагандой. Требовал публично распространять символику страны агрессора, а также был одним из главных действующих лиц во время "празднования" дня флага России в Купянске", – говорится в сообщении.

После освобождения Купянска Харьковской области мужчина решил скрыться в Харькове, где ГБР установило его место жительства и задержало. Злоумышленнику сообщили о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти и пособничестве государству-агрессору (ч. 5 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкция статьи – наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.