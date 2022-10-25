В Николаеве задержали организаторов пророссийского "подполья", которые призывали к ликвидации руководства ОВА – СБУ

"Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области", – говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры. Ими оказались несколько пропагандистов "РИА Новости", которые определяли тематику заказных материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.

"Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение. Также они "сливали" агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра. Для сбора информации осуществляли визуальное наблюдение за объектами, а затем передавали информацию в РФ через анонимные Telegram-каналы в виде медиафайлов с текстовым описанием", – отметили в СБУ.

По данным следствия, задержанными оказались двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение.

Суд избрал задержанным предателям меру пресечения в виде содержания под стражей.

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