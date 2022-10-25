В Николаеве задержали организаторов пророссийского "подполья", которые призывали к ликвидации руководства ОВА – СБУ

"Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области", – говорится в сообщении.
В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры. Ими оказались несколько пропагандистов "РИА Новости", которые определяли тематику заказных материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.
"Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение. Также они "сливали" агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра. Для сбора информации осуществляли визуальное наблюдение за объектами, а затем передавали информацию в РФ через анонимные Telegram-каналы в виде медиафайлов с текстовым описанием", – отметили в СБУ.
По данным следствия, задержанными оказались двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение.
Суд избрал задержанным предателям меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.