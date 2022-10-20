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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве взорвали памятник чекистам. Ранее возле него произошел конфликт между "Народным рухом" и ветеранами МВД

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Монумент был сооружен в 1977 году
Монумент был сооружен в 1977 году
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаеве ночью взорвали монумент "Солдатам правопорядка" (второе название – памятник чекистам). Об этом 19 октября написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Эпично. Русские оккупанты решили только что вопрос с памятником",  сказал он.

Позже Ким написал, что если это был подрыв памятника, то "кто бы это ни был" – "отвечать будут по закону".

Перед этим в Николаеве, по информации Telegram-канала "ПРУФ | НИКОЛАЕВ МИКОЛАЇВ", были слышны взрывы.

Сильный взрыв подтвердили и в другом Telegram-канале "МИКОЛАЇВЦІ".

13 октября местное издание "Новости-N" сообщило о конфликте между представителями "Народного руху" и ветеранами МВД возле тогда еще не взорванного памятника. Утверждается, что участник "Народного руха" пригнал на место конфликта автокран, чтобы снести памятник. В ответ ветераны МВД хотели его прогнать и угрожали сжечь кран.

По словам участника "Народного руху", он несет службу в рядах терробороны Украины, а на месте конфликта находится памятник чекистам, поэтому "он и его единомышленники решили его снести". При этом издание отметило, что никаких официальных решений о сносе памятника не было.

Контекст:

Памятник был сооружен в 1977 году, в честь 60-летия советской милиции, и находился в сквере на пересечении Центрального проспекта и Садовой улицы Николаева. Скульптура была выполнена из кованой меди, укрепленной на стальном каркасе.

В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, в Харькове решили изменить название театра Пушкина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

26 сентября в Харькове памятник российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии облили веществом красного цвета, а 11 октября в Киеве – демонтировали.

Теги: МВД, Украина, взрыв, памятник, Николаев, ветераны, конфликт, взрывы, Виталий Ким
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