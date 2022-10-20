В Николаеве взорвали памятник чекистам. Ранее возле него произошел конфликт между "Народным рухом" и ветеранами МВД

Монумент был сооружен в 1977 году Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"Эпично. Русские оккупанты решили только что вопрос с памятником", – сказал он.

Позже Ким написал, что если это был подрыв памятника, то "кто бы это ни был" – "отвечать будут по закону".

Перед этим в Николаеве, по информации Telegram-канала "ПРУФ | НИКОЛАЕВ МИКОЛАЇВ", были слышны взрывы.

Сильный взрыв подтвердили и в другом Telegram-канале "МИКОЛАЇВЦІ".

13 октября местное издание "Новости-N" сообщило о конфликте между представителями "Народного руху" и ветеранами МВД возле тогда еще не взорванного памятника. Утверждается, что участник "Народного руха" пригнал на место конфликта автокран, чтобы снести памятник. В ответ ветераны МВД хотели его прогнать и угрожали сжечь кран.

По словам участника "Народного руху", он несет службу в рядах терробороны Украины, а на месте конфликта находится памятник чекистам, поэтому "он и его единомышленники решили его снести". При этом издание отметило, что никаких официальных решений о сносе памятника не было.