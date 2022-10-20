В Николаеве взорвали памятник чекистам. Ранее возле него произошел конфликт между "Народным рухом" и ветеранами МВД

"Эпично. Русские оккупанты решили только что вопрос с памятником", – сказал он.
Позже Ким написал, что если это был подрыв памятника, то "кто бы это ни был" – "отвечать будут по закону".
Перед этим в Николаеве, по информации Telegram-канала "ПРУФ | НИКОЛАЕВ МИКОЛАЇВ", были слышны взрывы.
Сильный взрыв подтвердили и в другом Telegram-канале "МИКОЛАЇВЦІ".
13 октября местное издание "Новости-N" сообщило о конфликте между представителями "Народного руху" и ветеранами МВД возле тогда еще не взорванного памятника. Утверждается, что участник "Народного руха" пригнал на место конфликта автокран, чтобы снести памятник. В ответ ветераны МВД хотели его прогнать и угрожали сжечь кран.
По словам участника "Народного руху", он несет службу в рядах терробороны Украины, а на месте конфликта находится памятник чекистам, поэтому "он и его единомышленники решили его снести". При этом издание отметило, что никаких официальных решений о сносе памятника не было.
Памятник был сооружен в 1977 году, в честь 60-летия советской милиции, и находился в сквере на пересечении Центрального проспекта и Садовой улицы Николаева. Скульптура была выполнена из кованой меди, укрепленной на стальном каркасе.
В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, в Харькове решили изменить название театра Пушкина.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.
26 сентября в Харькове памятник российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии облили веществом красного цвета, а 11 октября в Киеве – демонтировали.