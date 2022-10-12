В Киеве демонтировали один из памятников Пушкину, остались еще восемь объектов

По словам Вадима Позднякова, в Киеве до сих пор остаются восемь объектов, которые чтят память о Пушкине Фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

По его словам, демонтаж был посвящен активисту, лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову (позывной Бук), который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.

В столице до сих пор остаются восемь объектов, сообщил Поздняков, которые чтят память о Пушкине, в частности три памятника, мемориальная доска, три бюста и изображение на арке галереи писателей.