В Киеве демонтировали один из памятников Пушкину, остались еще восемь объектов

По его словам, демонтаж был посвящен активисту, лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову (позывной Бук), который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.
В столице до сих пор остаются восемь объектов, сообщил Поздняков, которые чтят память о Пушкине, в частности три памятника, мемориальная доска, три бюста и изображение на арке галереи писателей.
В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, в Харькове решили изменить название театра Пушкина.
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом).
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.
26 сентября в Харькове памятник Пушкину на площади Поэзии облили веществом красного цвета.