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КИЕВ

В Киеве демонтировали один из памятников Пушкину, остались еще восемь объектов

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По словам Вадима Позднякова, в Киеве до сих пор остаются восемь объектов, которые чтят память о Пушкине
По словам Вадима Позднякова, в Киеве до сих пор остаются восемь объектов, которые чтят память о Пушкине
Фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

В Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом 11 октября в Facebook заявил соучредитель проекта “Декоммунизация. Украина” Вадим Поздняков.

По его словам, демонтаж был посвящен активисту, лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову (позывной Бук), который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами.

В столице до сих пор остаются восемь объектов, сообщил Поздняков, которые чтят память о Пушкине, в частности три памятника, мемориальная доска, три бюста и изображение на арке галереи писателей.

https://www.facebook.com/Nevidomy/posts/pfbid0AuNCkFJTEZEbr2iCJLqF8P8XajuEvrsQTbrSqgxTxjbuAZtsGwBTUVSDgcrC65R2l

Контекст:

В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, в Харькове решили изменить название театра Пушкина.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

26 сентября в Харькове памятник Пушкину на площади Поэзии облили веществом красного цвета.

Теги: Россия, Киев, Украина, памятник, активист, мемориал, декоммунизация, Александр Пушкин, писатель, демонтаж
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