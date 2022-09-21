Харьковский облсовет провалил голосование за переименование театра Пушкина

Депутатам предложили исключить из названия Харьковского академического русского драматического театра имени А.C. Пушкина слова "русского" и "имени А.С. Пушкина".

За вариант названия театра без этих слов проголосовали 44 депутата. За исключение из названия слова "русский" проголосовали 55 депутатов. Для принятия решения необходимо было набрать 61 голос.

По словам главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко, ни одно из предложений поддержано не было.

"Я думаю, что к вопросу о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени А.C. Пушкина мы вернемся на следующей сессии. Мы его доработаем и вынесем на рассмотрение, если он будет готов", — заявила глава Харьковского облсовета.