Харьковский облсовет провалил голосование за переименование театра Пушкина

Депутатам предложили исключить из названия Харьковского академического русского драматического театра имени А.C. Пушкина слова "русского" и "имени А.С. Пушкина".
За вариант названия театра без этих слов проголосовали 44 депутата. За исключение из названия слова "русский" проголосовали 55 депутатов. Для принятия решения необходимо было набрать 61 голос.
По словам главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко, ни одно из предложений поддержано не было.
"Я думаю, что к вопросу о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени А.C. Пушкина мы вернемся на следующей сессии. Мы его доработаем и вынесем на рассмотрение, если он будет готов", — заявила глава Харьковского облсовета.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.
В частности, в Харькове решили изменить название Харьковского областного русского театра имени А.С. Пушкина.
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