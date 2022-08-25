Государственный телеканал UATV переименовали во "Freeдом"

"Это важное слово для всего мира. Украинское иновещание для аудиторий за границами нашей страны и дальше будет продвигать ценности демократии, свободного общества через качественный журналистский контент под логотипом, олицетворяющим в себе саму суть Украины, Европы и всех свободных людей мира”, – заявили на телеканале.

Журналисты "Freeдом" подчеркивают, что именно их каналу "выпала честь представлять голос свободной, независимой, демократической Украины сегодня за границей".

"Новое название иновещания – отражение украинского лидерства в вопросах защиты цивилизации от варварства путинского или других тоталитарных режимов", – заявили на телеканале.