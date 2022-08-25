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Государственный телеканал UATV переименовали во "Freeдом"

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Канал UATV сменил логотип
Канал UATV сменил логотип
Фото: uatv.ua

С 24 августа государственный телеканал UATV сменил название и будет вещать под брендом "Freeдом", говорится в заявлении канала.

"Это важное слово для всего мира. Украинское иновещание для аудиторий за границами нашей страны и дальше будет продвигать ценности демократии, свободного общества через качественный журналистский контент под логотипом, олицетворяющим в себе саму суть Украины, Европы и всех свободных людей мира”, – заявили на телеканале.

Журналисты "Freeдом" подчеркивают, что именно их каналу "выпала честь представлять голос свободной, независимой, демократической Украины сегодня за границей".

"Новое название иновещания – отражение украинского лидерства в вопросах защиты цивилизации от варварства путинского или других тоталитарных режимов", – заявили на телеканале.

Контекст:

Телеканал UATV начал работу в 2015 году, вещание велось на пяти языках, с 2020 года канал перешел исключительно на русский язык. Канал UATV (теперь – "Freeдом") принадлежит материнской компании ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Она также владеет русскоязычным телеканалом "Дом", который вещает на оккупированных территориях.

Теги: телевидение, Украина, журналисты, UATV
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