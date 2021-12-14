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Госканал "Дом" заказал производство шоу "Сажать будем" за 3 млн грн. Его продюсер – депутат Киевсовета от "Слуги народа"

Государственный канал заказал производство "весьма жесткого шоу" о политиках и их помощниках
Государственный канал заказал производство "весьма жесткого шоу" о политиках и их помощниках
Фото: pixabay.com

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), в состав которой входят каналы "Дом" и UATV, 13 декабря заключило договор о производстве телешоу с рабочим названием "Сажать будем", созвучным с предвыборным лозунгом главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок ProZorro. 

В обосновании закупки сказано, что "Сажать будем" – социальный проект. Предполагается производство 52 программ длительностью 52 минуты каждая. Шоу называют "жестким и правдивым", заказчики ожидают, что оно будет интересно зрителю. 

"Жанр расследования в новом "амплуа". Решаются важные социальные проблемы. Весьма жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников. Программа покажет, что власть предоставляется человеку, чтобы помогать людям, которым эта помощь необходима", – сказано в сообщении. 

Производить программу будет компания "КС Продакшн" – она победила с этим проектом на конкурсе, который перед заключением контракта провела МПИУ. 

Сумма контракта – 3,29 млн грн. Согласно договору, все услуги компания должна предоставить до 31 декабря 2021 года

Продюсер шоу, как пишет "Бабель", – Виктория Бурдукова. Она работала над шоу "Ревизор" на "Новом канале" и является продюсером ООО "Стар Медиа Продюсерский хаб". Эта компания получила от Минкульта заказ на патриотический сериал "Спиртовоз", писала "Судебно-юридическая газета" в апреле 2021 года. 

Бурдукова с 2020 года является депутатом Киевсовета от "Слуги народа" и заместителем председателя постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламы.

Контекст:

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV тогдашний министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. С 1 марта 2020 года канал начал вещание на оккупированные территории. Канал "Дом" работает также на платформе YouTube. По состоянию на момент выхода заметки на аккаунт канала подписаны 162 тыс. человек. 

27 февраля 2020 года "Детектор медиа", ссылаясь ин свои источники сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом ("Дом"/"Дім"), но 2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название "Дом" для телеканала и переоформил для него лицензию. Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ. "Главная наша цель – донести основной наш месседж, что Украина – это наш общий дом и "мы" – это главное наше слово, где бы мы ни жили", – говорила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было "Весна придет – сажать будем". Эту фразу придумал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, о чем он сам рассказывал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевсовет, Минкульт, ProZorro, ток-шоу, Ревизор, Слуга народа, UATV, телеканал Дом
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