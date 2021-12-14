Госканал "Дом" заказал производство шоу "Сажать будем" за 3 млн грн. Его продюсер – депутат Киевсовета от "Слуги народа"

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок ProZorro.

В обосновании закупки сказано, что "Сажать будем" – социальный проект. Предполагается производство 52 программ длительностью 52 минуты каждая. Шоу называют "жестким и правдивым", заказчики ожидают, что оно будет интересно зрителю.

"Жанр расследования в новом "амплуа". Решаются важные социальные проблемы. Весьма жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников. Программа покажет, что власть предоставляется человеку, чтобы помогать людям, которым эта помощь необходима", – сказано в сообщении.

Производить программу будет компания "КС Продакшн" – она победила с этим проектом на конкурсе, который перед заключением контракта провела МПИУ.

Сумма контракта – 3,29 млн грн. Согласно договору, все услуги компания должна предоставить до 31 декабря 2021 года

Продюсер шоу, как пишет "Бабель", – Виктория Бурдукова. Она работала над шоу "Ревизор" на "Новом канале" и является продюсером ООО "Стар Медиа Продюсерский хаб". Эта компания получила от Минкульта заказ на патриотический сериал "Спиртовоз", писала "Судебно-юридическая газета" в апреле 2021 года.

Бурдукова с 2020 года является депутатом Киевсовета от "Слуги народа" и заместителем председателя постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламы.