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24 октября, 2021
 
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Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зуб: Мне, как украиноязычному криейтору, на это особенно больно смотреть
Зуб: Мне, как украиноязычному криейтору, на это особенно больно смотреть
Фото: Орест Зуб / Facebook

Украинский тревел-блогер Орест Зуб рассказал в Facebook, что получил приглашение пройти кастинг на ведущего нового проекта госканала "Дом" под названием "Украина с первого взгляда". Блогер отказался, так как он украиноязычный, а авторы проекта искали русскоговорящего ведущего.

"Только что пригласили пройти кастинг на ведущего нового тревел-шоу с бюджетом 34 млн грн. Смотрю краткое описание: государственный телеканал "Дом" потратит 33,9 млн грн на тревел-шоу "Украина с первого взгляда" (программа пойдет на русском). Уточняю! Вы ищете украиноязычного или русскоязычного ведущего? Говорят – русскоязычного. И тут я офигел!" – пишет блогер.

Зуб посетовал, что на седьмом году войны против России налоги украинцев тратят на создание русскоязычного контента.

"Мне, как украиноязычному криейтору, который в течение 10 лет публикует украиноязычный контент, на это особенно больно смотреть", – отметил он.

https://www.facebook.com/orest.zub/posts/428859655268770

Контекст:

"Дом" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он создан для информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах. Вещание канал начал 2 марта 2021 года.

Теги: путешествия, блогер, телеканал Дом
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