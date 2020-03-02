"Сериалы, ток-шоу". В Офисе президента Украины рассказали, что будет показывать телеканал для оккупированных территорий

По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, телеканал для оккупированных территорий "Дом" будет показывать развлекательные программы, потому что "достучаться просто новостным контентом невозможно".

Телеканал "Дом", который должен вещать на временно оккупированные территории Украины, через два года будет показывать собственный продукт. Об этом 2 марта на презентации канала в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует "Интерфакс-Украина".

Пока же, по его словам, "Дом" транслирует контент других медиагрупп.

"Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", – сказал Тимошенко.

И.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого создан телеканал "Дом", Юлия Островская подчеркнула на презентации, что пока телеканал вещает в тестовом режиме, сообщает НВ.

"Главная наша цель – донести основной наш месседж, что Украина – это наш общий дом и "мы" – это главное наше слово, где бы мы ни жили", – объяснила она.

"Радіо Свобода" уточняет, что "Дом", по данным Островской, будет показывать продукт холдингов "1+1 media", StarLight Media, Inter Media Group и "Медиа группа Украина".

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.

Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Нацсовете по ТВ заявили, что без лицензии и разрешения на вещание это невозможно.

2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название "Дом" для телеканала.