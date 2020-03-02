"Сериалы, ток-шоу". В Офисе президента Украины рассказали, что будет показывать телеканал для оккупированных территорий

Телеканал "Дом", который должен вещать на временно оккупированные территории Украины, через два года будет показывать собственный продукт. Об этом 2 марта на презентации канала в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует "Интерфакс-Украина".
Пока же, по его словам, "Дом" транслирует контент других медиагрупп.
"Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", – сказал Тимошенко.
И.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого создан телеканал "Дом", Юлия Островская подчеркнула на презентации, что пока телеканал вещает в тестовом режиме, сообщает НВ.
"Главная наша цель – донести основной наш месседж, что Украина – это наш общий дом и "мы" – это главное наше слово, где бы мы ни жили", – объяснила она.
"Радіо Свобода" уточняет, что "Дом", по данным Островской, будет показывать продукт холдингов "1+1 media", StarLight Media, Inter Media Group и "Медиа группа Украина".
О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.
В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".
27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.
Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Нацсовете по ТВ заявили, что без лицензии и разрешения на вещание это невозможно.
2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название "Дом" для телеканала.