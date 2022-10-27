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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Настоящие амазонки". И.о. главы СБУ заявил, что женщины – лучшие агенты

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В СБУ отметили работу женщин-агентов в сфере контрразведки
В СБУ отметили работу женщин-агентов в сфере контрразведки
Фото: depositphotos.com

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина" отметил работу женщин в сфере контрразведывательной деятельности Украины.

"Я хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию", – отметил он.

По словам Малюка, некоторым из таких агентов нужно памятники при жизни ставить.

"Кто-то уже прошел через пластическую хирургию и смену учредительных данных, чтобы не подвергаться опасности. Это одно из направлений нашей деятельности, которое мы совершенствуем и развиваем", – добавил и.о. главы СБУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, война, разведка, война России против Украины, Василий Малюк
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