"Настоящие амазонки". И.о. главы СБУ заявил, что женщины – лучшие агенты

В СБУ отметили работу женщин-агентов в сфере контрразведки Фото: depositphotos.com

"Я хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию", – отметил он.

По словам Малюка, некоторым из таких агентов нужно памятники при жизни ставить.

"Кто-то уже прошел через пластическую хирургию и смену учредительных данных, чтобы не подвергаться опасности. Это одно из направлений нашей деятельности, которое мы совершенствуем и развиваем", – добавил и.о. главы СБУ.