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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты пытаются создать непригодные для населения условия жизни – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ рассказали о действиях оккупантов в Новой Каховке
В Генштабе ВСУ рассказали о действиях оккупантов в Новой Каховке
Фото: ЕРА

На оккупированной части Херсонской области российские войска пугают местных жителей обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал 30 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Так, в Новой Каховке с 29 октября [...] отключен доступ к сети интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что первоочередной "эвакуации", по планам оккупантов, подлежит медицинский персонал местных больниц и оперативные службы города.

"Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, медицина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, предприниматели, население, магазин, Новая Каховка, российские оккупанты
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