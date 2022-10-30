В Херсонской области оккупанты пытаются создать непригодные для населения условия жизни – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о действиях оккупантов в Новой Каховке Фото: ЕРА

"Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Так, в Новой Каховке с 29 октября [...] отключен доступ к сети интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что первоочередной "эвакуации", по планам оккупантов, подлежит медицинский персонал местных больниц и оперативные службы города.

"Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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