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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты отселяют людей от Днепра и забирают машины коммунальщиков – Генштаб ВСУ

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Генштаб подтвердил сведения о действиях оккупантов в Херсоне
Генштаб подтвердил сведения о действиях оккупантов в Херсоне
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Российские оккупанты отселяют от берега реки Днепр жителей Новой Каховки Херсонской области. Об этом проинформировал 29 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупационные войска переместили в Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности Херсона.

"Подтверждается информация относительно вывоза медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли", – объяснил Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026wGaiQtU35x4wejPi4SyssYVhwpmWxUAQaFMdn4vp8Ut2oZQJfBwM31bTEVQVbwCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Херсон, медицина, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, депортация, эвакуация, война России против Украины, медицинское оборудование, Новая Каховка, российские военные, российские оккупанты
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