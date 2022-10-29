Есть все признаки того, что российская армия ускоренно выходит из Херсонской области – британская разведка

Там обращают внимание, что главарь коллаборантов в области Владимир Сальдо накануне отчитался, что на 27 октября из Херсона выехало более 70 тыс. человек. Он также заявил, что Россия эксгумировала останки российского князя Григория Потемкина, похороненного в кафедральном соборе в Херсоне, и вывезла их из региона.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает тот вес, который [президент РФ Владимир] Путин почти наверняка придает мнимому историческому оправданию вторжения", – говорится в сообщении.

Этот символический вывоз Потемкина и бегство гражданского населения, вероятно, демонстрируют российские намерения ускорить вывод войск из этого района, считают британские спецслужбы.