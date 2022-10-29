ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть все признаки того, что российская армия ускоренно выходит из Херсонской области – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты вывезли останки князя Потемкина из кафедрального собора в Херсоне
Оккупанты вывезли останки князя Потемкина из кафедрального собора в Херсоне
Фото: find-way.com.ua

То, что российские оккупанты заставляют жителей Херсона уезжать из оккупированного города, а также вывозят реликвии и памятники, говорит о желании как можно скорее уйти с этой территории. Об этом 29 октября сообщает в Twitter министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет британской разведки.

Там обращают внимание, что главарь коллаборантов в области Владимир Сальдо накануне отчитался, что на 27 октября из Херсона выехало более 70 тыс. человек. Он также заявил, что Россия эксгумировала останки российского князя Григория Потемкина, похороненного в кафедральном соборе в Херсоне, и вывезла их из региона.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает тот вес, который [президент РФ Владимир] Путин почти наверняка придает мнимому историческому оправданию вторжения", – говорится в сообщении.

Этот символический вывоз Потемкина и бегство гражданского населения, вероятно, демонстрируют российские намерения ускорить вывод войск из этого района, считают британские спецслужбы.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ. Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).

В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации. Россияне хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отметил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Теги: Херсон, Херсонская область, эвакуация, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (763163)
2
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (167402)
3
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (142252)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (106149)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (67719)
6
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (61181)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (44625)
8
Дорофеева показала Кацурина в своей постели (36676)
 
 
 
 