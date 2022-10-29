Есть все признаки того, что российская армия ускоренно выходит из Херсонской области – британская разведка

Там обращают внимание, что главарь коллаборантов в области Владимир Сальдо накануне отчитался, что на 27 октября из Херсона выехало более 70 тыс. человек. Он также заявил, что Россия эксгумировала останки российского князя Григория Потемкина, похороненного в кафедральном соборе в Херсоне, и вывезла их из региона.
"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает тот вес, который [президент РФ Владимир] Путин почти наверняка придает мнимому историческому оправданию вторжения", – говорится в сообщении.
Этот символический вывоз Потемкина и бегство гражданского населения, вероятно, демонстрируют российские намерения ускорить вывод войск из этого района, считают британские спецслужбы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 29, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KnwzTUXx7e
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ. Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).
В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации. Россияне хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отметил глава ОВА Ярослав Янушевич.