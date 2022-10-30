Украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу пять ударов: один – по району сосредоточения вооружения и военной техники, два – по взводным опорным пунктам, а также два – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Шестой объект – пункт управления российских оккупантов – поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)