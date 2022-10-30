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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ перечислил пораженные ВСУ объекты врага
Генштаб ВСУ перечислил пораженные ВСУ объекты врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли шесть ударов по российским оккупантам. Об этом проинформировал 30 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу пять ударов: один – по району сосредоточения вооружения и военной техники, два – по взводным опорным пунктам, а также два – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Шестой объект – пункт управления российских оккупантов – поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QRwbFrfnnoauNkKTpGKXs4BSHpJR8MobKDzgZr259nSj1hMAPJRpY6R8oxhgtp7al

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 30 октября, в Украине уже погибло около 71 200 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, оборона, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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