"Готовила проникновение российской ДРГ". Суд приговорил жительницу Николаева к 15 годам тюрьмы за госизмену

Суд признал жительницу Николаева виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, она находится под стражей, подчеркнули в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом 31 октября сообщили в Facebook пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора (ОГПУ).

Отмечается, что агента спецслужб РФ задержали в мае в ходе спецоперации украинской контрразведки.

"Установлено, что для выполнения задачи агрессора она наблюдала за местами дислокации сил обороны, в том числе блокпостами и укрепрайонами города. Таким образом, она готовила маршруты для скрытого "прорыва" российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию региона, – говорится в сообщении. – Также злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны были использовать как свою конспиративную "базу" для планирования и подготовки дальнейших диверсий".

В спецслужбе рассказали, что в роли "связного" выступил знакомый женщины во временно оккупированном Херсоне.

"Именно через него спецслужбы России вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество. Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом", – отмечается в сообщении.

Суд признал жительницу Николаева виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), она находится под стражей, подчеркнули в ОГПУ.

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