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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовила проникновение российской ДРГ". Суд приговорил жительницу Николаева к 15 годам тюрьмы за госизмену

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Суд признал жительницу Николаева виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, она находится под стражей, подчеркнули в ОГПУ
Суд признал жительницу Николаева виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, она находится под стражей, подчеркнули в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам тюрьмы приговорена жительница Николаева, которая "готовила проникновение российской диверсионно-разведывательной группы" в город.

Об этом 31 октября сообщили в Facebook пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора (ОГПУ).

Отмечается, что агента спецслужб РФ задержали в мае в ходе спецоперации украинской контрразведки.

"Установлено, что для выполнения задачи агрессора она наблюдала за местами дислокации сил обороны, в том числе блокпостами и укрепрайонами города. Таким образом, она готовила маршруты для скрытого "прорыва" российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию региона, – говорится в сообщении. – Также злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны были использовать как свою конспиративную "базу" для планирования и подготовки дальнейших диверсий".

В спецслужбе рассказали, что в роли "связного" выступил знакомый женщины во временно оккупированном Херсоне.

"Именно через него спецслужбы России вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество. Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0rNRPeHBFgtDxarou84f4wwSgAZnuDob37SMG7AQ9TxZb29zsDmfJhadiiiTQ1Zhxl

Суд признал жительницу Николаева виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), она находится под стражей, подчеркнули в ОГПУ.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0o9LuTsgDZ5pAQxkyJR6VJW5mUG7pBNM4i3N8VG5nFT2DJKAscvrbCj2yKFxKZurWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Николаев, тюрьма, обыск, диверсанты, контрразведка, приговор, госизмена, спецслужбы, война России против Украины, спецоперация, женщины, квартира, суд, Офис генпрокурора
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