ВАКС заочно избрал меру пресечения нардепу Деркачу, подозреваемому в госизмене и незаконном обогащении

Об этом сообщается в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III–IX созывов, который обоснованно подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. Судья поддержал позицию прокурора САП и принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное генеральным прокурором, в полном объеме. По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после задержания нардепа и его доставки до места проведения досудебного расследования, следственным судьей будет решен вопрос о применении меры пресечения или замены ее на более мягкую.
В САП не назвали имени нардепа, однако указали, что в ходе досудебного расследования установлено, что он в 2019–2022 годах получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности – дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений из США, а также усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.
"Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в САП.
Как сообщили источники агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе Андрее Деркаче.
В НАБУ проинформировали 16 сентября, что прокуроры САП и детективы бюро сообщили народному депутату Украины III–IX созывов Деркачу о подозрении в госизмене и незаконном обогащении.
По информации САП, поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили его в розыск. Действия лица квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).
В мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.
В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.
О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачом, СБУ и НАБУ сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".