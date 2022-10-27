ВАКС заочно избрал меру пресечения нардепу Деркачу, подозреваемому в госизмене и незаконном обогащении

Об этом сообщается в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III–IX созывов, который обоснованно подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. Судья поддержал позицию прокурора САП и принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное генеральным прокурором, в полном объеме. По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания нардепа и его доставки до места проведения досудебного расследования, следственным судьей будет решен вопрос о применении меры пресечения или замены ее на более мягкую.

В САП не назвали имени нардепа, однако указали, что в ходе досудебного расследования установлено, что он в 2019–2022 годах получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности – дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений из США, а также усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в САП.

Как сообщили источники агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

В НАБУ проинформировали 16 сентября, что прокуроры САП и детективы бюро сообщили народному депутату Украины III–IX созывов Деркачу о подозрении в госизмене и незаконном обогащении.

По информации САП, поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили его в розыск. Действия лица квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.