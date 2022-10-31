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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Антоновского моста уничтожены баржи, используемые оккупантами для переправы через Днепр – ОК "Юг" ВСУ

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По данным украинской военной разведки, в районе Херсона оккупанты готовятся к обороне
По данным украинской военной разведки, в районе Херсона оккупанты готовятся к обороне
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты собирают плавсредства для подготовки ухода с захваченных территорий Херсонской области. Об этом оперативное командование (ОК) "Юг" Вооруженных сил Украины проинформировало 31 октября в Fаcebook.

"Противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи. Одновременно готовится к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с правобережной части Херсонской области. Для этого собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупанты ставят понтонные переправы и "пытаются использовать те самые альтернативные способы переправки через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты".

"Две баржи во время таких альтернативных перевозок успешно уничтожены подразделениями сил обороны Украины в районе Антоновского моста на прошлой неделе. Также подтверждено уничтожение колонны военной техники", – отметили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/878272896522127/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, эвакуация, переправа, ВСУ, война России против Украины, берег, российские оккупанты
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