Возле Антоновского моста уничтожены баржи, используемые оккупантами для переправы через Днепр – ОК "Юг" ВСУ

По данным украинской военной разведки, в районе Херсона оккупанты готовятся к обороне Фото: EPA (архив)

"Противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи. Одновременно готовится к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с правобережной части Херсонской области. Для этого собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупанты ставят понтонные переправы и "пытаются использовать те самые альтернативные способы переправки через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты".

"Две баржи во время таких альтернативных перевозок успешно уничтожены подразделениями сил обороны Украины в районе Антоновского моста на прошлой неделе. Также подтверждено уничтожение колонны военной техники", – отметили в ОК "Юг".

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