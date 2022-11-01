Невзлин: Если Киев берет Херсон и, не обращая внимания на провокации, продолжает наступление, то победа может быть достигнута даже до весны

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

"Они [оккупанты] хотят закрепиться и сказать: "Вот мы добились чего хотели". Цели Украины – максимально вернуть их к границам 91-го года и сказать: "Геть с нашей земли, а потом будем разговаривать", – сказал Невзлин. – Я не вижу даже в том, что делает [российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин, никакой возможности достижения каких-то успехов, кроме маленьких, локальных, на уровне в несколько километров, как это происходит уже так давно вокруг Бахмута [Донецкой области], например, что это кажется просто странным. Я не знаю, каким количеством крови там полит каждый километр земли".

Невзлин не исключил победы Украины до весны 2023 года, но назвал условие.

"В близкое время если Киев берет Херсон, не обращая внимания на любые провокации, и продолжает наступление на других фронтах и не дает им закрепиться, то победа может быть достигнута даже до этой весны, не прерываясь, естественно, зимой на наступление. Потому что наступать тяжело, обороняться еще, может быть, тяжелее, но чтобы не обороняться хорошо, им надо не дать времени подготовиться", – подчеркнул бизнесмен.

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

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