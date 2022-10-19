"Для россиян есть очень много проблем". Экс-директор ЦРУ заявил, что зимой Украина не замедлит деоккупацию своих территорий

"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, равно как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту… Для россиян есть очень много проблем. Зима близится. У них даже теплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", – подчеркнул генерал.

Он отметил очень низкий моральный дух российской армии.

"Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию столкновения", – сказал Петреус.

Он также добавил, что скорость освобождения украинских территорий, в частности, будет зависеть от плана контрнаступления ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)