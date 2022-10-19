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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для россиян есть очень много проблем". Экс-директор ЦРУ заявил, что зимой Украина не замедлит деоккупацию своих территорий

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Петреус отметил очень низкий моральный дух российской армии
Петреус отметил очень низкий моральный дух российской армии
Фото: ЕРА

Директор ЦРУ в 2011–2012 годах, командующий Центральным командованием США в 2008–2010 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус считает, что зимой Украина продолжит освобождать свои территории. Об этом он заявил 19 октября во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая транслировалась на YouTube-канале премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, основателя фонда Open Ukraine Арсения Яценюка.

"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, равно как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту… Для россиян есть очень много проблем. Зима близится. У них даже теплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", – подчеркнул генерал.

Он отметил очень низкий моральный дух российской армии.

"Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию столкновения", – сказал Петреус.

Он также добавил, что скорость освобождения украинских территорий, в частности, будет зависеть от плана контрнаступления ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 66 280 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Дэвид Петреус, деоккупация, контрнаступление
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