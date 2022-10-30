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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Пригожин нанимает зэков, кидает их вперед и этим защищает своих профессионалов от первой пули. Зэки погибают на фронте в огромном проценте

 
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В России параллельно с официальной мобилизацией проходит вербовка наемников в ЧВК
В России параллельно с официальной мобилизацией проходит вербовка наемников в ЧВК
Фото: depositphotos.com

По информации российско-израильского бизнесмена, одного из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонида Невзлина, в Украине гибнет огромное количество российских заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер". Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Невзлина, российское руководство, которое "все время врет", набрало для отправки на фронт в Украину во время "частичной мобилизации", не 300 тыс. человек, как объявляло публично, а 500 тыс. человек. 

"Плюс 200 тыс. человек людей, которые сами себя считают мясом, потому что они абсолютно не подготовлены, не экипированы и не готовы ни к какому бою", – подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, действия российского бизнесмена Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", "гораздо более обоснованы и рациональны"

"Он нанимает, по моим данным, уже больше 20 тыс. зэков, он их кидает вперед – и этим защищает своих профессионалов от первой пули, что называется. Зэки погибают в огромном проценте. Я слышал, что в некоторых местах – до 86% за первый бой. Они, в общем-то, воевать не умеют, не этому обучены. Это немножко разные специальности: быть вором или убийцей – и быть солдатом", – сказал Невзлин. 

В то же время, отметил он, "это мясо придется Украине перемалывать, и для этого Украине нужно оружие более серьезное".

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер"  располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все". 

Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн", и, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: армия, заключенные, мобилизация, наемники, армия РФ, Леонид Невзлин, Вагнер, Евгений Пригожин, российские военные, ЧВК
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