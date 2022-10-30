Невзлин: Пригожин нанимает зэков, кидает их вперед и этим защищает своих профессионалов от первой пули. Зэки погибают на фронте в огромном проценте

По словам Невзлина, российское руководство, которое "все время врет", набрало для отправки на фронт в Украину во время "частичной мобилизации", не 300 тыс. человек, как объявляло публично, а 500 тыс. человек.

"Плюс 200 тыс. человек людей, которые сами себя считают мясом, потому что они абсолютно не подготовлены, не экипированы и не готовы ни к какому бою", – подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, действия российского бизнесмена Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", "гораздо более обоснованы и рациональны"

"Он нанимает, по моим данным, уже больше 20 тыс. зэков, он их кидает вперед – и этим защищает своих профессионалов от первой пули, что называется. Зэки погибают в огромном проценте. Я слышал, что в некоторых местах – до 86% за первый бой. Они, в общем-то, воевать не умеют, не этому обучены. Это немножко разные специальности: быть вором или убийцей – и быть солдатом", – сказал Невзлин.

В то же время, отметил он, "это мясо придется Украине перемалывать, и для этого Украине нужно оружие более серьезное".

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Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн", и, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.

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