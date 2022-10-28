ЧВК "Вагнер", похоже, становится "параллельной армией" России, набирает летчиков и зенитчиков – ISW

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" набирает военных для формирования или пополнения экипажей вертолетов и штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и С-300, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

"Группа "Вагнера" [официально] не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать [использовать собственную авиацию], поскольку российские военные все больше полагаются на силы "Вагнера", — поясняют в ISW.

Аналитики отмечают, что есть подтверждения существования по меньшей мере одного авиационного отряда ЧВК "Вагнер". Утверждается, что он управлял самолетами Су-25, действовавшими на востоке Украины в мае этого года.

Кроме того, напоминают в ISW, вагнеровцы использовали авиацию (французский вертолет) во время своих военных операций в 2021 году в Центральноафриканской республике (ЦАР).

"Покупка боевых самолетов свидетельствует о том, что "Вагнер" является примером контрактной армии, к чему минобороны России стремилось все эти годы". "Вагнер", похоже, становится параллельной армией наряду с минобороны РФ", – отметили американские аналитики.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.



