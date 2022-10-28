ЧВК "Вагнер", похоже, становится "параллельной армией" России, набирает летчиков и зенитчиков – ISW

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" набирает военных для формирования или пополнения экипажей вертолетов и штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и С-300, специалистов по радиоэлектронной борьбе.
"Группа "Вагнера" [официально] не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать [использовать собственную авиацию], поскольку российские военные все больше полагаются на силы "Вагнера", — поясняют в ISW.
Аналитики отмечают, что есть подтверждения существования по меньшей мере одного авиационного отряда ЧВК "Вагнер". Утверждается, что он управлял самолетами Су-25, действовавшими на востоке Украины в мае этого года.
Кроме того, напоминают в ISW, вагнеровцы использовали авиацию (французский вертолет) во время своих военных операций в 2021 году в Центральноафриканской республике (ЦАР).
"Покупка боевых самолетов свидетельствует о том, что "Вагнер" является примером контрактной армии, к чему минобороны России стремилось все эти годы". "Вагнер", похоже, становится параллельной армией наряду с минобороны РФ", – отметили американские аналитики.
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.
27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).
Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.