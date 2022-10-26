ЧВК "Вагнер" вербует афганских спецназовцев, которых обучали инструкторы из США – СМИ

По оценкам источников Foreign Policy, к россиянам могут присоединиться до 10 тыс. афганцев Фото: ЕРА

По данным издания, члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана после победы движения "Талибан" вынуждены скрываться, опасаясь расправы.

Бывший чиновник, который также был офицером афганского спецназа, сказал, что, по его мнению, за вербовкой афганского спецназа стоит владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Говорю вам [вербовщики] – группа "Вагнер". Они собирают людей со всего мира. Единственная организация, которая вербует иностранные войска [для России], – это группа "Вагнер", а не их армия. Это не предположение, это известный факт", – сказал он журналистам.

По оценкам источников Foreign Policy, к россиянам могут присоединиться до 10 тыс. афганских спецназовцев. Хотя многие из них считают РФ, которая стала союзником режима талибов, врагом Афганистана, им "нечего терять" из-за тотальной бедности в стране.

"Они готовы работать за $3–4 в день в Пакистане или Иране или за $10 в день в Турции. Если ЧВК "Вагнер" или кто угодно еще придет к такому человеку и предложит ему $1 тыс., он не откажется снова воевать. А если вы завербуете одного, он может привести за собой половину своего старого подразделения", – рассказал один из собеседников издания.

Авторы статьи отмечают, что в целом афганские силы безопасности показали свою некомпетентность, когда после ухода США отдали страну талибам буквально за несколько недель. Но в целом они всегда считались "хорошими профессионалами".

"Обученная США легкая пехота, которая почти 20 лет сражалась вместе с американскими и другими союзными спецподразделениями, может дать то, что нужно России на поле боя в Украине", – предполагает Foreign Policy.