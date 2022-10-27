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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Владелец ЧВК "Вагнер" оценил кадровую армию РФ: Ничего, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать

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Владелец ЧВК "Вагнер" призвал убрать кадровую армию РФ с поля боя
Владелец ЧВК "Вагнер" призвал убрать кадровую армию РФ с поля боя
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал разногласия с министерством обороны России. Его заявление 27 октября распространила пресс-служба компании "Конкорд" на странице в социальной сети "ВКонтакте" (запрещена в Украине).

По словам Пригожина, единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие штатной армии, имеют боевой опыт. 

"А многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – цитирует бизнесмена пресс-служба.

При этом, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, он призвал к тому, чтобы наемники "пахали", а остальные убирались с поля боя. Нынешнего главу оккупационных войск Сергея Суровикина он считает исключением.

"Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники – Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, – должны немедленно убраться", – сказал он.

13 октября российский правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности.

Контекст:

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Теги: Рамзан Кадыров, наемники, война России против Украины, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты
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