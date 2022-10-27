Владелец ЧВК "Вагнер" оценил кадровую армию РФ: Ничего, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать

По словам Пригожина, единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие штатной армии, имеют боевой опыт.

"А многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – цитирует бизнесмена пресс-служба.

При этом, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, он призвал к тому, чтобы наемники "пахали", а остальные убирались с поля боя. Нынешнего главу оккупационных войск Сергея Суровикина он считает исключением.

"Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники – Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, – должны немедленно убраться", – сказал он.

13 октября российский правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности.