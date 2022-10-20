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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин подталкивает Путина к нетрадиционным методам войны – ISW

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Путину может понравиться идея Пригожина, считают аналитики
Путину может понравиться идея Пригожина, считают аналитики
Фото: kremlin.ru

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, возможно, подталкивает президента России Владимира Путина к нетрадиционным методам продолжения войны. Также он хочет максимально отдалить свою ЧВК от обычных российских вооруженных сил. Об этом 19 октября сообщил в оперативном анализе американский Институт изучения войны (ISW).

19 октября Пригожин сообщил, что направил старшего командира "Вагнера" Андрея Богатова в Белгородскую область для создания "народного ополчения". Пригожин утверждал, что вагнеровские инструкторы научат "народную милицию" "защищать" границы области. Термин, который он использовал, имеет долгую историю в Российской империи и Советском Союзе, но по сути является нерегулярной и необученной силой, которая сражается за линией фронта или вместе с обычной армией, отмечают в ISW.

Возможно, Пригожин пытается использовать историческое представление о народном ополчении, ведущем великую отечественную войну, чтобы оживить энтузиазм россиян по поводу вторжения в Украину, и эта идея может понравиться Путину.

Пригожин также продолжает усилия, направленные на то, чтобы отделить себя и "Вагнер" от обычных российских вооруженных сил. Сообщается, что саперные подразделения "Вагнера" активно строят укрепленную "линию Вагнера", примыкающую к территориям Луганской и Донецкой областей. Пригожин заявил, что строительство "линии Вагнера" предназначено для защиты других частей Вооруженных сил России, в то время как части "Вагнера" захватывают большую территорию в Донецкой области.

Заявления Пригожина указывают на то, что он, вероятно, продолжает продвигать подразделения "Вагнера" как превосходящие обычные российские вооруженные силы, пытаясь усилить свое влияние среди кремлевских чиновников, говорится в анализе ISW.

Контекст:

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

Аналитики считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Российский политолог Станислав Белковский назвал Пригожина в числе тех, кто может стать преемником Путина.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин
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