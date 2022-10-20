Пригожин подталкивает Путина к нетрадиционным методам войны – ISW

19 октября Пригожин сообщил, что направил старшего командира "Вагнера" Андрея Богатова в Белгородскую область для создания "народного ополчения". Пригожин утверждал, что вагнеровские инструкторы научат "народную милицию" "защищать" границы области. Термин, который он использовал, имеет долгую историю в Российской империи и Советском Союзе, но по сути является нерегулярной и необученной силой, которая сражается за линией фронта или вместе с обычной армией, отмечают в ISW.

Возможно, Пригожин пытается использовать историческое представление о народном ополчении, ведущем великую отечественную войну, чтобы оживить энтузиазм россиян по поводу вторжения в Украину, и эта идея может понравиться Путину.

Пригожин также продолжает усилия, направленные на то, чтобы отделить себя и "Вагнер" от обычных российских вооруженных сил. Сообщается, что саперные подразделения "Вагнера" активно строят укрепленную "линию Вагнера", примыкающую к территориям Луганской и Донецкой областей. Пригожин заявил, что строительство "линии Вагнера" предназначено для защиты других частей Вооруженных сил России, в то время как части "Вагнера" захватывают большую территорию в Донецкой области.

Заявления Пригожина указывают на то, что он, вероятно, продолжает продвигать подразделения "Вагнера" как превосходящие обычные российские вооруженные силы, пытаясь усилить свое влияние среди кремлевских чиновников, говорится в анализе ISW.