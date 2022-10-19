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Юрий Швец: Когда Путин назначил Суровикина командующим российскими войсками в Украине, произошел государственный переворот. Власть захватили генералы

 
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Швец: После назначения отморозка Суровикина командующим российскими войсками в Украине Генштаб РФ применил план, который должен был быть применен с 24 февраля
Швец: После назначения отморозка Суровикина командующим российскими войсками в Украине Генштаб РФ применил план, который должен был быть применен с 24 февраля
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в окружении Путина сейчас происходят процессы, напоминающие происходящее в окружении лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце Второй мировой войны, о чем, в частности, свидетельствует назначение Сергея Суровикина новым командующим российскими войсками в Украине. Такое мнение Швец высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Понимаете, происходит нечто подобное, что происходило в окружении фюрера – Гитлера – и с самим Гитлером в последние годы войны. То есть он загнал сам себя, он с ужасом видит, что кругом все валится, ничего не получается. Он пособачился со своим высшим генералитетом. Тут к нему подтекли два неразлучных – это [связанный с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмен] Евгений Пригожин и [глава Чечни] Рамзан Кадыров. Типа "мы заменим российскую армию, российских генералов". Оказалось, что ни фига. Заменить не в состоянии. И когда он назначил Суровикина... Это буквально на следующий день после взрыва на мосту Керченском. Вот у меня такое впечатление, что это произошел... Я бы его назвал "государственный переворот". В том смысле, что власть захватили генералы опять. Причем прочно", – сказал Швец.

Он подчеркнул, что сейчас самые высокие должности в российской армии занимают "самые безбашенные" генералы. 

"Я вот прослеживал ту свару, которая была между Путиным и высшим генералитетом на протяжении многих месяцев. Там ведь почему это все возникло? Генштаб планировал войну против Украины как войну молниеносную... А у них, согласно теории со времени Второй мировой войны... Как они воюют со времен советской армии? Сначала идет шквальный вал, просто огненный, из всех видов оружия. Это и ракеты, и бомбардировки, и тяжелая артиллерия. Уничтожается инфраструктура, жизненно важные центры. То есть вот то, что он сделал за последнюю неделю, – с этого они должны были начать. Это ему рекомендовали генералы. Но он готовился к увеселительной поездке, будучи уверенным, что пятая колонна в Украине ему все сделает и все закончится парадом на Крещатике через неделю. Так ему обещали – и он в это поверил. И вот тут-то он просчитался", – отметил эксперт.

Он считает, что после военных неудач на первом этапе войны Путин "был в прострации", именно поэтому он даже брал руководство вторжением на себя, советовался с Пригожиным и Кадыровым. 

"Ну вот это все закончилось, с моей точки зрения, со взрывом на Крымском мосту и с последующим назначением Суровикина. То есть этого – самого отмороженного – крыла генералитета и Генерального штаба. И они тут же применили тот план, который должен был быть применен с 24 февраля, с начала этой войны", – сказал Швец.

Он назвал Суровикина "отморозком" и спрогнозировал, что российские войска под его руководством изменят тактику только после истощения запасов ракет и тяжелых боеприпасов.

При этом, подчеркнул Швец, Путин не хочет брать на себя ответственность за действия российских войск в Украине под руководством Суровикина. 

"Путин все-таки трус. Он по своей натуре трус... Вот обратите внимание: Суровикина назначал не он, а [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. То есть "это не я назначаю этого отморозка, а это кто-то там – Шойгу. Если потом что, какие-то претензии – это к Шойгу. Я ни при чем". Второе – он сбросил с себя ответственность, он же сказал, что решения и выбор целей для этих массированных ракетных ударов – это Генштаб ему предложил. То есть если что – это Генштаб ему предложил, это Генштаб виноват, начальник Генерального штаба. А он... Ну извините, просмотрел, не уследил и так далее", – сказал бывший советский разведчик. 

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине. "Медуза" отметила, что министерство обороны РФ впервые публично объявило о назначении командующего войсками вторжения. До этого их имена сообщали исключительно СМИ со ссылкой на источники.

Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавляет воздушно-космические силы РФ. 

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский отметил, что за жестокость во время войны в Сирии Суровикина называли "палачом Алеппо" и "мясником Алеппо"

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 7-го по 18 октября оккупационные войска нанесли около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Больше всего ударов пришлось на Киевскую областю и Киев. В результате массированных обстрелов погибло более 70 украинцев, более 240 получили ранения, повреждены более 380 объектов, в том числе многоквартирные и частные дома. 

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Адольф Гитлер, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, армия РФ, Юрий Швец, государственный переворот, война России против Украины, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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