Юрий Швец: Когда Путин назначил Суровикина командующим российскими войсками в Украине, произошел государственный переворот. Власть захватили генералы

"Понимаете, происходит нечто подобное, что происходило в окружении фюрера – Гитлера – и с самим Гитлером в последние годы войны. То есть он загнал сам себя, он с ужасом видит, что кругом все валится, ничего не получается. Он пособачился со своим высшим генералитетом. Тут к нему подтекли два неразлучных – это [связанный с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмен] Евгений Пригожин и [глава Чечни] Рамзан Кадыров. Типа "мы заменим российскую армию, российских генералов". Оказалось, что ни фига. Заменить не в состоянии. И когда он назначил Суровикина... Это буквально на следующий день после взрыва на мосту Керченском. Вот у меня такое впечатление, что это произошел... Я бы его назвал "государственный переворот". В том смысле, что власть захватили генералы опять. Причем прочно", – сказал Швец.

Он подчеркнул, что сейчас самые высокие должности в российской армии занимают "самые безбашенные" генералы.

"Я вот прослеживал ту свару, которая была между Путиным и высшим генералитетом на протяжении многих месяцев. Там ведь почему это все возникло? Генштаб планировал войну против Украины как войну молниеносную... А у них, согласно теории со времени Второй мировой войны... Как они воюют со времен советской армии? Сначала идет шквальный вал, просто огненный, из всех видов оружия. Это и ракеты, и бомбардировки, и тяжелая артиллерия. Уничтожается инфраструктура, жизненно важные центры. То есть вот то, что он сделал за последнюю неделю, – с этого они должны были начать. Это ему рекомендовали генералы. Но он готовился к увеселительной поездке, будучи уверенным, что пятая колонна в Украине ему все сделает и все закончится парадом на Крещатике через неделю. Так ему обещали – и он в это поверил. И вот тут-то он просчитался", – отметил эксперт.

Он считает, что после военных неудач на первом этапе войны Путин "был в прострации", именно поэтому он даже брал руководство вторжением на себя, советовался с Пригожиным и Кадыровым.

"Ну вот это все закончилось, с моей точки зрения, со взрывом на Крымском мосту и с последующим назначением Суровикина. То есть этого – самого отмороженного – крыла генералитета и Генерального штаба. И они тут же применили тот план, который должен был быть применен с 24 февраля, с начала этой войны", – сказал Швец.

Он назвал Суровикина "отморозком" и спрогнозировал, что российские войска под его руководством изменят тактику только после истощения запасов ракет и тяжелых боеприпасов.

При этом, подчеркнул Швец, Путин не хочет брать на себя ответственность за действия российских войск в Украине под руководством Суровикина.

"Путин все-таки трус. Он по своей натуре трус... Вот обратите внимание: Суровикина назначал не он, а [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. То есть "это не я назначаю этого отморозка, а это кто-то там – Шойгу. Если потом что, какие-то претензии – это к Шойгу. Я ни при чем". Второе – он сбросил с себя ответственность, он же сказал, что решения и выбор целей для этих массированных ракетных ударов – это Генштаб ему предложил. То есть если что – это Генштаб ему предложил, это Генштаб виноват, начальник Генерального штаба. А он... Ну извините, просмотрел, не уследил и так далее", – сказал бывший советский разведчик.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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