The Washington Post назвала имя человека из окружения Путина, который открыто высказал президенту РФ недовольство ходом войны в Украине. Сам он отрицает, что общался с Путиным

Неназванный источник в правительстве США, знакомый с отчетом американской военной разведки, рассказал изданию, что критику в лицо Путину высказал именно Пригожин.

Как отмечает собеседник WP, Пригожин выразил недовольство тем, что минобороны РФ возлагает слишком много обязательств на ЧВК "Вагнер", при этом не выделяя достаточно финансовых и материальных ресурсов на то, чтобы подразделение могло выполнить поставленные перед ним задачи.

Источник The Washington Post также отмечает, что в соцсетях было замечено видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер" жалуются на нехватку еды и припасов. По словам источника, вероятно, видео было постановкой, цель которой – стимулировать Кремль выделять больше средств на обеспечение наемников ЧВК. В разведке считают, что в сеть его выложил сам Пригожин.

Критика Пригожина, высказанная Путину, "перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель", сообщили официальные лица в Вашингтоне, говоря анонимно при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации.

Как отмечает издание, Пригожин "чувствовал себя комфортно", высказывая в разговоре с президентом РФ резкие упреки в адрес российских военачальников, что, по мнению разведки, показывает его растущее влияние.

Заявление Пригожина, отмечает WP, также подчеркивает шаткое положение российского военного ведомства, которое подвергается резкой критике (не только со стороны Пригожина) после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь.

The Washington Post обратилась за комментарием в пресс-службу принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" и получила от нее ответ. В приведенном пресс-службой сообщении создатель ЧВК "Вагнер" отрицает, что общался с Путиным лично "в каком-либо ближайшем обозримом времени".

Кроме того, по заверению Пригожина, он "не критиковал руководство вооруженных сил Российской Федерации во время конфликта в Украине", поскольку не является военным специалистом и не вправе давать оценку действиям военачальников. Пригожин также заявил, что запись, на которой бойцы ЧВК" Вагнер" жалуются на нехватку еды и припасов, он не видел.

7 октября The Washington Post сообщала, что, согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. В публикации уточнялось, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.