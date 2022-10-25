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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Washington Post назвала имя человека из окружения Путина, который открыто высказал президенту РФ недовольство ходом войны в Украине. Сам он отрицает, что общался с Путиным

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Пригожин позволят себе открыто критиковать Путина
Пригожин позволят себе открыто критиковать Путина
Скриншот: currenttime.tv

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер" – вооруженного формирования, которое играет для России все более важную роль в ходе войны в Украине, – был тем человеком из окружения президента РФ Владимира Путина, который в разговоре с ним раскритиковал действия армии оккупантов, пишет 25 октября The Washington Post.

Неназванный источник в правительстве США, знакомый с отчетом американской военной разведки, рассказал изданию, что критику в лицо Путину высказал именно Пригожин.

Как отмечает собеседник WP, Пригожин выразил недовольство тем, что минобороны РФ возлагает слишком много обязательств на ЧВК "Вагнер", при этом не выделяя достаточно финансовых и материальных ресурсов на то, чтобы подразделение могло выполнить поставленные перед ним задачи.

Источник The Washington Post также отмечает, что в соцсетях было замечено видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер" жалуются на нехватку еды и припасов. По словам источника, вероятно, видео было постановкой, цель которой – стимулировать Кремль выделять больше средств на обеспечение наемников ЧВК. В разведке считают, что в сеть его выложил сам Пригожин.

Критика Пригожина, высказанная Путину, "перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель", сообщили официальные лица в Вашингтоне, говоря анонимно при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации.

Как отмечает издание, Пригожин "чувствовал себя комфортно", высказывая в разговоре с президентом РФ резкие упреки в адрес российских военачальников, что, по мнению разведки, показывает его растущее влияние.

Заявление Пригожина, отмечает WP, также подчеркивает шаткое положение российского военного ведомства, которое подвергается резкой критике (не только со стороны Пригожина) после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь.

The Washington Post обратилась за комментарием в пресс-службу принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" и получила от нее ответ. В приведенном пресс-службой сообщении создатель ЧВК "Вагнер" отрицает, что общался с Путиным лично "в каком-либо ближайшем обозримом времени".

Кроме того, по заверению Пригожина, он "не критиковал руководство вооруженных сил Российской Федерации во время конфликта в Украине", поскольку не является военным специалистом и не вправе давать оценку действиям военачальников. Пригожин также заявил, что запись, на которой бойцы ЧВК" Вагнер" жалуются на нехватку еды и припасов, он не видел. 

7 октября The Washington Post сообщала, что, согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. В публикации уточнялось, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.

Контекст:

Критика в адрес генерала ВС РФ Александра Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с резкой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, Пригожин его поддержал.

Путин после военных неудач в Украине сам натравил на российских генералов своих приближенных (Кадырова и Пригожина) и блогеров, но при этом тоже рискует стать мишенью для обвинений, заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным, считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

И Кадыров, и Пригожин традиционно враждебны российским силовикам, потому что у них есть свои собственные армии. Поэтому их "наезд" на генералов российской армии логичен. Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский. По его мнению, Пригожин сигнализирует президенту, что война проиграна потому что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение. Белковский добавил, что в Москве царит "определенная элитная паника" по поводу происходящего в России и в Украине, и связана она с курсом на эскалацию, который выбрал Путин.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

В британской разведке заявили, что военное руководство России, отвечающее за войну в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями

Теги: Россия, США, Рамзан Кадыров, разведка, армия РФ, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Генштаб РФ, Вагнер, конфликт, обвинение, Евгений Пригожин, ЧВК
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