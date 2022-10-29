Угроза нового вторжения из Беларуси резко возрастет после освобождения Херсона – Буданов

По его словам, Россия по-прежнему ищет способ перерезать пути поставок оружия в Украину с Запада, Буданов назвал это "заветной мечтой" оккупантов. Но реальной возможности это сделать у россиян нет.

Также маловероятной на данном этапе он считает угрозу вторжения со стороны Беларуси.

"Присутствие российских военных в Беларуси в настоящее время не так велико. Там всего около 4,3 тыс. военнослужащих. Эта группировка очень ограничена по тяжелым системам вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав", – сказал начальник ГУР.

Однако он отметил, что расклад сил может очень быстро измениться, когда РФ потеряет Херсон. Сохранившие боеспособность подразделения оттуда будут частично передислоцированы на запорожское направление, а также на север, в Беларусь. При этом, по словам Буданова, Вооруженные силы Украины готовы к отражению нового вторжения на северном направлении, если такая угроза станет реальной.

В том же разговоре глава украинской разведки предположил, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября. По его информации, в захваченном Херсоне враг собрал самые подготовленные и боеспособные на данный момент подразделения. По предварительным оценкам разведки, группировка российской армии на южном направлении сегодня насчитывает около 40 тыс. человек, это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота.