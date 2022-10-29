Угроза нового вторжения из Беларуси резко возрастет после освобождения Херсона – Буданов

По его словам, Россия по-прежнему ищет способ перерезать пути поставок оружия в Украину с Запада, Буданов назвал это "заветной мечтой" оккупантов. Но реальной возможности это сделать у россиян нет.
Также маловероятной на данном этапе он считает угрозу вторжения со стороны Беларуси.
"Присутствие российских военных в Беларуси в настоящее время не так велико. Там всего около 4,3 тыс. военнослужащих. Эта группировка очень ограничена по тяжелым системам вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав", – сказал начальник ГУР.
Однако он отметил, что расклад сил может очень быстро измениться, когда РФ потеряет Херсон. Сохранившие боеспособность подразделения оттуда будут частично передислоцированы на запорожское направление, а также на север, в Беларусь. При этом, по словам Буданова, Вооруженные силы Украины готовы к отражению нового вторжения на северном направлении, если такая угроза станет реальной.
В том же разговоре глава украинской разведки предположил, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября. По его информации, в захваченном Херсоне враг собрал самые подготовленные и боеспособные на данный момент подразделения. По предварительным оценкам разведки, группировка российской армии на южном направлении сегодня насчитывает около 40 тыс. человек, это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.