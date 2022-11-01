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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск – Генштаб ВСУ

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Российская оккупационная администрация Херсона переехала в Скадовск, отметили украинские военные
Российская оккупационная администрация Херсона переехала в Скадовск, отметили украинские военные
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

Об этом 1 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

В то же время местное население лишено средств коммуникации, отметили в Генштабе.

"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск [Херсонской области]", – указали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03695HVdw96wFjoWJUtKdbYJXPhcKSLXfLtfPYrqY5FLvukhppkdDhY2Yd2Bqtaitxl

Контекст:

Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Россия, Херсон, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Скадовск, ГЭС, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты
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