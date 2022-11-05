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Из Херсонского художественного музея оккупанты вывезли несколько фур культурных ценностей, им помогали некоторые сотрудники – пресс-служба музея

Экспонаты из музея увезли в оккупированный Крым
Экспонаты из музея увезли в оккупированный Крым
Фото: tverezo.info

Российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея как минимум пять фур и два автобуса с культурными ценностями, старинные картины были замотаны "в какое-то тряпье". Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба музея в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе, с 31 октября по 3 ноября около 40 человек выносили из музея произведения искусства и оргтехнику в сопровождении вооруженных автоматами мужчин в штатском.

"1 ноября загрузили и вывезли три фуры и школьный автобус, 2 ноября – еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. При краже одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты... О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – говорится в сообщении. 

В музее пока не знают, что именно украли россияне, "но в том, что самое ценное (XVII-XIX вв.) забрали в первую очередь, сомнений нет".

Груз, по данным музея, вывезен во временно оккупированный Крым, "но не факт, что это последний пункт назначения".

"Управляла так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральное" (это об уровне профессиональности). К сожалению, помогали ей и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян. По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие подчиненные – Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе пошутили также, что "эвакуацию" унитазов пока подтвердить не могут.

https://www.facebook.com/art.museum.ks/posts/pfbid0sGWyHbfTQ5A9Xxv8EcW8ahZK8p684Hfis8g1BZSWZ6H9Qg2fkFN2vyaT81QQSi8Gl

Видео с техникой, в которой вывозят имущество из музея, опубликовал 1 ноября в Twitter журналист Иван Антипенко.

Несколько фур с экспонатами из Херсона уже привезли в Центральный музей Тавриды в Симферополе, сообщила пресс-служба Херсонского художественного музея 4 ноября со ссылкой на фотографии, опубликованные изданием "Тверезий погляд".

"Сомнений нет, мы уже узнали картины из музейной коллекции", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/art.museum.ks/posts/pfbid02nCrG2AeDk2SX4JtACAjXCUPBCw9CpigxFANJX49yBJQ2gM1t95dp9vwBRuoPvCejl

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи и вывоза российскими военными художественных ценностей из Херсонского художественного музея, сообщили в управлении полиции Херсонской области 3 ноября. 

Контекст:

В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧСархивные документывсе оборудование и медикаменты из больниц, культурные ценности. В Новой Каховке Херсонской области они ограбили картинную галерею.

По словам главы Херсонской ВГА Галины Луговой, оккупанты вывезли абсолютно все имущество коммунальных предприятий, все пожарные машины, автомобили скорой помощи

По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.

Теги: Крым, Симферополь, Херсон, искусство, музеи, Херсонская область, мародеры, картина, музей, имущество, картины, российские оккупанты
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