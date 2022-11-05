Из Херсонского художественного музея оккупанты вывезли несколько фур культурных ценностей, им помогали некоторые сотрудники – пресс-служба музея

Как рассказали в пресс-службе, с 31 октября по 3 ноября около 40 человек выносили из музея произведения искусства и оргтехнику в сопровождении вооруженных автоматами мужчин в штатском.

"1 ноября загрузили и вывезли три фуры и школьный автобус, 2 ноября – еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. При краже одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты... О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – говорится в сообщении.

В музее пока не знают, что именно украли россияне, "но в том, что самое ценное (XVII-XIX вв.) забрали в первую очередь, сомнений нет".

Груз, по данным музея, вывезен во временно оккупированный Крым, "но не факт, что это последний пункт назначения".

"Управляла так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральное" (это об уровне профессиональности). К сожалению, помогали ей и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян. По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие подчиненные – Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе пошутили также, что "эвакуацию" унитазов пока подтвердить не могут.

Видео с техникой, в которой вывозят имущество из музея, опубликовал 1 ноября в Twitter журналист Иван Антипенко.

Росіяни вивозять майно з Херсонського художнього музею.

Відео 1.11.2022.



Russians loot the Kherson Art Museum. pic.twitter.com/U6J5VHjxTo — Ivan Antypenko (@IvAnt_21) November 1, 2022

Несколько фур с экспонатами из Херсона уже привезли в Центральный музей Тавриды в Симферополе, сообщила пресс-служба Херсонского художественного музея 4 ноября со ссылкой на фотографии, опубликованные изданием "Тверезий погляд".

"Сомнений нет, мы уже узнали картины из музейной коллекции", – подчеркнули в пресс-службе.

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи и вывоза российскими военными художественных ценностей из Херсонского художественного музея, сообщили в управлении полиции Херсонской области 3 ноября.