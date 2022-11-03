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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предыдущие разы "невдобно получалось". В ГУР Минобороны Украины объяснили, зачем оккупанты могли снять флаг РФ в Херсоне

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Юсов: Силы обороны готовы к разным сценариям, и, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены
Юсов: Силы обороны готовы к разным сценариям, и, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены
Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Российские войска пытаются показать, что уходят из временно оккупированного Херсона, но в то же время перебрасывают туда войска и готовятся к обороне города. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона 3 ноября, трансляцию вел канал "1+1".

Так он прокомментировал информацию, что оккупанты сняли российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.

"С одной стороны, мы видим, что проводится определенная ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), когда пытаются выдавать желаемое за действительное. Готовятся к обороне, перебрасывают живую силу и пытаются создать впечатление, что вот-вот уже уйдут. Но на всякий случай все-таки флаги снимают. Потому что все предыдущие разы во время деоккупации в Харьковской области, на южном направлении, на севере убегали так, что забывали снимать "триколоры" и "невдобно получалось". Выглядело не как "перегруппировка", а как паническое бегство. Поэтому в этот раз пытаются, наверное, перестраховаться", – заявил он.

Юсов отметил, что силы обороны Украины готовы к разным сценариям.

"И, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены", – сказал представитель ГУР.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото здания с пустующим флагштоком.

"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к боям за Херсон и могут готовить провокации в городе.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, флаг, разведка, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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