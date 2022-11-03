"Предыдущие разы "невдобно получалось". В ГУР Минобороны Украины объяснили, зачем оккупанты могли снять флаг РФ в Херсоне

Юсов: Силы обороны готовы к разным сценариям, и, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Так он прокомментировал информацию, что оккупанты сняли российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.

"С одной стороны, мы видим, что проводится определенная ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), когда пытаются выдавать желаемое за действительное. Готовятся к обороне, перебрасывают живую силу и пытаются создать впечатление, что вот-вот уже уйдут. Но на всякий случай все-таки флаги снимают. Потому что все предыдущие разы во время деоккупации в Харьковской области, на южном направлении, на севере убегали так, что забывали снимать "триколоры" и "невдобно получалось". Выглядело не как "перегруппировка", а как паническое бегство. Поэтому в этот раз пытаются, наверное, перестраховаться", – заявил он.

Юсов отметил, что силы обороны Украины готовы к разным сценариям.

"И, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены", – сказал представитель ГУР.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото здания с пустующим флагштоком.

"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к боям за Херсон и могут готовить провокации в городе.