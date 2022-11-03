"Предыдущие разы "невдобно получалось". В ГУР Минобороны Украины объяснили, зачем оккупанты могли снять флаг РФ в Херсоне

Так он прокомментировал информацию, что оккупанты сняли российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.
"С одной стороны, мы видим, что проводится определенная ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), когда пытаются выдавать желаемое за действительное. Готовятся к обороне, перебрасывают живую силу и пытаются создать впечатление, что вот-вот уже уйдут. Но на всякий случай все-таки флаги снимают. Потому что все предыдущие разы во время деоккупации в Харьковской области, на южном направлении, на севере убегали так, что забывали снимать "триколоры" и "невдобно получалось". Выглядело не как "перегруппировка", а как паническое бегство. Поэтому в этот раз пытаются, наверное, перестраховаться", – заявил он.
Юсов отметил, что силы обороны Украины готовы к разным сценариям.
"И, в конце концов, Херсон и все оккупированные территории будут освобождены", – сказал представитель ГУР.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото здания с пустующим флагштоком.
"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к боям за Херсон и могут готовить провокации в городе.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.