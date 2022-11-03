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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Со здания обладминистрации в оккупированном Херсоне исчез российский флаг – облсовет

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1 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области
1 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Со здания областной администрации в оккупированном Херсоне исчез российский флаг. Об этом первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 3 ноября сообщил в Telegram.

Он опубликовал фото областной администрации, сделанное сегодня утром. Флагшток перед занятым коллаборантами зданием пустует.

"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

31 октября оккупанты заявили о расширении на 15 км от Днепра зоны "эвакуации" в Херсонской области.

1 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области.

Теги: оккупация, Херсонская область, флаг, Херсонская ОГА, война России против Украины, коллаборационизм, Юрий Соболевский
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