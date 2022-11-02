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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили о завершении "эвакуации" из правобережной части Херсонской области

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Россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск, сообщали в Генштабе ВСУ
Россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск, сообщали в Генштабе ВСУ
Фото: Администрация Херсонской области / Telegram

Назначенные РФ оккупационные власти Херсонской области заявили 2 ноября, что "эвакуация" из правобережной части региона завершена.

Об этом говорится в Telegram оккупационной администрации области.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра… "администрация" Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", – сказано в сообщении.

Указывается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Кроме того, прекращает свою работу понтонная переправа. В то же время запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

31 октября оккупанты заявили о расширении на 15 км от Днепра зоны "эвакуации" в Херсонской области.

Накануне, 1 ноября, в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, запрет, эвакуация, переправа, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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