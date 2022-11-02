Оккупанты объявили о завершении "эвакуации" из правобережной части Херсонской области

Россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск, сообщали в Генштабе ВСУ Фото: Администрация Херсонской области / Telegram

Об этом говорится в Telegram оккупационной администрации области.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра… "администрация" Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", – сказано в сообщении.

Указывается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Кроме того, прекращает свою работу понтонная переправа. В то же время запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

31 октября оккупанты заявили о расширении на 15 км от Днепра зоны "эвакуации" в Херсонской области.

Накануне, 1 ноября, в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области.

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