ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области был бой между разведывательными группами, россияне отступили – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате действий ВСУ оккупанты понесли потери на юге
В результате действий ВСУ оккупанты понесли потери на юге
Фото: АрмияInform / Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

За сутки 1 ноября на южном направлении ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсонской и Николаевской областях, а также 25 оккупантов и 18 единиц техники. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" в сводке по итогам суток.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, три реактивных систем залпового огня "Град", самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор", 11 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах", – говорится в сообщении. 

Авиация ВСУ на юге нанесла восемь авиационных ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

"После обеда в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан противник, понеся потери, отступил", – рассказали в командовании.

В то же время оккупанты бьют по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам из всего имеющегося вооружения, используют авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Зафиксировано более трех десятков вылетов воздушных шпионов. 

"Демонстрируя свой протест против "зерновой инициативы", рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале", – отметили в сообщении.

В Черном море находится группировка из 10 кораблей, продолжающих маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/502807224899769/

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В Херсонском облсовете в октябре заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.

Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Николаевская область, ВСУ, война России против Украины, корабли, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (200425)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (178557)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (114662)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (82924)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (75875)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (60349)
7
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (56853)
8
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (55997)
 
 
 
 