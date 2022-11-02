В Херсонской области был бой между разведывательными группами, россияне отступили – ОК "Юг"

В результате действий ВСУ оккупанты понесли потери на юге Фото: АрмияInform / Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, три реактивных систем залпового огня "Град", самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор", 11 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах", – говорится в сообщении.

Авиация ВСУ на юге нанесла восемь авиационных ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

"После обеда в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан противник, понеся потери, отступил", – рассказали в командовании.

В то же время оккупанты бьют по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам из всего имеющегося вооружения, используют авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Зафиксировано более трех десятков вылетов воздушных шпионов.

"Демонстрируя свой протест против "зерновой инициативы", рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале", – отметили в сообщении.

В Черном море находится группировка из 10 кораблей, продолжающих маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

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