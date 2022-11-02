В Херсонской области был бой между разведывательными группами, россияне отступили – ОК "Юг"

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, три реактивных систем залпового огня "Град", самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор", 11 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах", – говорится в сообщении.
Авиация ВСУ на юге нанесла восемь авиационных ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.
"После обеда в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан противник, понеся потери, отступил", – рассказали в командовании.
В то же время оккупанты бьют по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам из всего имеющегося вооружения, используют авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Зафиксировано более трех десятков вылетов воздушных шпионов.
"Демонстрируя свой протест против "зерновой инициативы", рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале", – отметили в сообщении.
В Черном море находится группировка из 10 кораблей, продолжающих маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В Херсонском облсовете в октябре заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.