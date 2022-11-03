Оккупанты признали удар по своей "администрации" в Голой Пристани. Здание полностью разрушено

"В Херсонской области в городе Голая Пристань оркам не давали спать спокойно. Результаты прилетов у штаба кацапни", – отметили в страткоме.

Удары по "администрации" в Голой Пристани подтвердил в Telegram назначенный оккупантами "заместитель губернатора" Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов. Он заявил, что здание полностью разрушено.

"Сегодня ночью была обстреляна голопристанская администрация... Во время обстрела никто не пострадал, потому что обстрел был ночью. Но здание администрации полностью разрушено", – сообщил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.