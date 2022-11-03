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Оккупанты используют мирное население как живой щит в Луганской области, насильно вывозят людей из Херсонской и Запорожской – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о действиях захватчиков на оккупированных территориях
В Генштабе ВСУ рассказали о действиях захватчиков на оккупированных территориях
Фото: ЕРА

Российские оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом утром 3 ноября сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Так, по имеющейся информации, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы", – говорится в сообщении. 

Также оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Эвакуации" подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Кроме этого, оккупанты продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05MY6g3HeWtMtdCGFkF3CADPYabQu9RrkL53xjpLJyLZ9wi7syKi84d1fBEQqx6vdl

31 октября оккупанты заявили о расширении на 15 км от Днепра зоны "эвакуации" в Херсонской области.

1 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области.

2 ноября назначенные Россией оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что "эвакуация" из правобережной части региона завершена.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.  Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, эвакуация, Сватово, Скадовск, больницы, Новая Каховка, российские оккупанты, Голая Пристань
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