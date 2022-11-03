Оккупанты используют мирное население как живой щит в Луганской области, насильно вывозят людей из Херсонской и Запорожской – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о действиях захватчиков на оккупированных территориях Фото: ЕРА

"Так, по имеющейся информации, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы", – говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Эвакуации" подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Кроме этого, оккупанты продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

31 октября оккупанты заявили о расширении на 15 км от Днепра зоны "эвакуации" в Херсонской области.

1 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили оккупационную администрацию из Херсона в Скадовск Херсонской области.

2 ноября назначенные Россией оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что "эвакуация" из правобережной части региона завершена.