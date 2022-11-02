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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гауляйтер Херсонской области задолжал в Украине больше 60 млн грн – Бюро экономической безопасности

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Стоимость имущества Сальдо намного превышает его официальный доход в Украине
Стоимость имущества Сальдо намного превышает его официальный доход в Украине
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ и бывший народный депутат разоблачен в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом 2 ноября сообщил сайт Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, в 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимости – гостиницу, многоэтажное здание и несколько земельных участков.

Примерная рыночная стоимость этого имущества на 310 млн грн больше официальных доходов бывшего нардепа в 2010–2018 годах, отмечают в БЭБ.

"Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 млн грн из-за уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте бывший член ОПЗЖ согласился на сотрудничество с Россией и был назначен "руководителем" оккупационной администрации Херсонской области. Очевидно, речь идет о Владимире Сальдо.

5 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов подконтрольной Сальдо компании в Житомирской области. Бизнес-структура была связана с добычей и обработкой гранита, и прибыль от ее деятельности Сальдо, по данным следствия, направлял "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность Блока Владимира Сальдо в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.

3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.

7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ.

Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области бывший первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

8 июля Центр национального сопротивления Украины сообщил, что Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения Елисеева "главой правительства".

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, недвижимость, Херсонская область, следствие, Владимир Сальдо, ОПЗЖ, Бюро экономической безопасности
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