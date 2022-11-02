Гауляйтер Херсонской области задолжал в Украине больше 60 млн грн – Бюро экономической безопасности

По данным следствия, в 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимости – гостиницу, многоэтажное здание и несколько земельных участков.

Примерная рыночная стоимость этого имущества на 310 млн грн больше официальных доходов бывшего нардепа в 2010–2018 годах, отмечают в БЭБ.

"Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 млн грн из-за уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте бывший член ОПЗЖ согласился на сотрудничество с Россией и был назначен "руководителем" оккупационной администрации Херсонской области. Очевидно, речь идет о Владимире Сальдо.

5 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов подконтрольной Сальдо компании в Житомирской области. Бизнес-структура была связана с добычей и обработкой гранита, и прибыль от ее деятельности Сальдо, по данным следствия, направлял "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".