БЭБ Украины выявило более чем на 1 млрд грн злоупотреблений бюджетными средствами

БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок с начала года, в которых были выявлены риски завышения цен, а также нецелевого использования бюджетных средств Фото: pixabay.com

Кроме того, были обнаружены рисковые закупки за средства госбюджета, процедура по которым еще не была завершена, на общую сумму 550 млн грн.

С начала 2022 года БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок, в которых были выявлены риски завышения цен, необоснованного и нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму более 1 млрд грн.

"Детективы БЭБ внесли сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") относительно 32 фактов вероятного присвоения, растраты или завладения государственными средствами. В рамках досудебных расследований проведен ряд следственных действий, в том числе временные доступы к документам, обыски, и назначены 16 судебных экспертиз для установления виновных и привлечения должностных лиц распорядителей бюджетных средств и должностных лиц предприятий – победителей тендерных процедур к уголовной ответственности", – говорится в заявлении.

В БЭБ подготовили и направили 64 рекомендательных письма госучреждениям, а от распорядителей бюджетных средств были получены ответы о расторжении ранее заключенных договоров и прекращении расходных операций.