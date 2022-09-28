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БЭБ Украины выявило более чем на 1 млрд грн злоупотреблений бюджетными средствами

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БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок с начала года, в которых были выявлены риски завышения цен, а также нецелевого использования бюджетных средств
БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок с начала года, в которых были выявлены риски завышения цен, а также нецелевого использования бюджетных средств
Фото: pixabay.com

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выявили вероятные нарушения при осуществлении закупок в государственной сфере на сумму почти 500 млн грн, по которым возбуждены уголовные производства. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба БЭБ.

Кроме того, были обнаружены рисковые закупки за средства госбюджета, процедура по которым еще не была завершена, на общую сумму 550 млн грн.

С начала 2022 года БЭБ установило 171 процедуру публичных закупок, в которых были выявлены риски завышения цен, необоснованного и нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму более 1 млрд грн.

"Детективы БЭБ внесли сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") относительно 32 фактов вероятного присвоения, растраты или завладения государственными средствами. В рамках досудебных расследований проведен ряд следственных действий, в том числе временные доступы к документам, обыски, и назначены 16 судебных экспертиз для установления виновных и привлечения должностных лиц распорядителей бюджетных средств и должностных лиц предприятий – победителей тендерных процедур к уголовной ответственности", – говорится в заявлении.

В БЭБ подготовили и направили 64 рекомендательных письма госучреждениям, а от распорядителей бюджетных средств были получены ответы о расторжении ранее заключенных договоров и прекращении расходных операций.

Контекст:

Бюро экономической безопасности – это правоохранительный орган, который расследует уголовные нарушения в экономике. Его деятельность координирует Кабинет Министров Украины.

8 июля в БЭБ установили, что 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за государственные средства даже во время полномасштабной войны. В бюро выяснили, что этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, госзакупки, растрата, детективы, ЕРДР, Бюро экономической безопасности
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