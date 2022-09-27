БЭБ рекомендует включить в санкционный список 23 юрлица, связанных с Россией и Беларусью

Стоимость активов этих компаний, включенных в список БЭБ, составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн.

В список попали компании – импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии.

Аналитики БЭБ установили, что эти компании находятся под контролем РФ и Беларуси, а их деятельность обеспечивает финансирование государств-агрессоров через уплату налогов в бюджеты РФ и Беларуси. Это, как указали в БЭБ, создает "реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

После согласования перечня юридических лиц рабочей группой список будет передан Кабинету Министров Украины для направления в Совет национальной безопасности и обороны Украины с целью применения санкций.

По словам директора БЭБ Вадима Мельника, юрлица, вошедшие в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и Беларусью.

"Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, согласовываются с соответствующими органами", – рассказал он.