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БЭБ рекомендует включить в санкционный список 23 юрлица, связанных с Россией и Беларусью

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Аналитики БЭБ установили, что компании находятся под контролем РФ и Беларуси
Аналитики БЭБ установили, что компании находятся под контролем РФ и Беларуси
Фото: depositphotos.com

Бюро экономической безопасности Украины определило и согласовало с государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Беларусью, которые рекомендует включить в санкционный список. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба БЭБ.

Стоимость активов этих компаний, включенных в список БЭБ, составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн.

В список попали компании – импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии.

Аналитики БЭБ установили, что эти компании находятся под контролем РФ и Беларуси, а их деятельность обеспечивает финансирование государств-агрессоров через уплату налогов в бюджеты РФ и Беларуси. Это, как указали в БЭБ, создает "реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

После согласования перечня юридических лиц рабочей группой список будет передан Кабинету Министров Украины для направления в Совет национальной безопасности и обороны Украины с целью применения санкций.

По словам директора БЭБ Вадима Мельника, юрлица, вошедшие в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и Беларусью.

"Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, согласовываются с соответствующими органами", – рассказал он.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, активы, безопасность, Бюро экономической безопасности, компании
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