БЭБ обвинил "бизнесмена из списка богатейших украинцев" в неуплате налогов. Адвокат Фирташа назвал подозрения несостоятельными

"В ходе досудебного расследования установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатель фиктивно закупало минеральные удобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн", – говорится в сообщении.

По утверждению бюро, речь идет о компаниях, которые ведут оптовую торговлю минеральными удобрениями и связаны с "известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев". В прошлом году он попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Имя бизнесмена в сообщении не называется, но, судя по всему, речь идет о группе компаний Дмитрия Фирташа (он попал под санкции СНБО в июле 2021 года).

Позже это косвенно подтвердил адвокат Group DF Дмитрия Фирташа Роман Чишинский. При этом он отверг обвинения по сути, заявив, что они не имеют под собой каких-либо юридических оснований.

"Обвинения в якобы неуплате 108 млн грн выглядят юридически несостоятельными также и на фоне того, что группа в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Group DF.

По его словам, детективы бюро владеют всей необходимой информацией, подтверждающей, что налоги уплачены "в полном объеме в четком соответствии с законодательством Украины".