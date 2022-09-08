ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

БЭБ обвинил "бизнесмена из списка богатейших украинцев" в неуплате налогов. Адвокат Фирташа назвал подозрения несостоятельными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат Фирташа отверг обвинения в неуплате налогов
Адвокат Фирташа отверг обвинения в неуплате налогов
Фото: EPA

Бюро экономической безопасности Украины заявило о разоблачении группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов на сумму более 108 млн грн. Об этом сообщается на сайте БЭБ 7 сентября.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатель фиктивно закупало минеральные удобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн", – говорится в сообщении.

По утверждению бюро, речь идет о компаниях, которые ведут оптовую торговлю минеральными удобрениями и связаны с "известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев". В прошлом году он попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Имя бизнесмена в сообщении не называется, но, судя по всему, речь идет о группе компаний Дмитрия Фирташа (он попал под санкции СНБО в июле 2021 года).

Позже это косвенно подтвердил адвокат Group DF Дмитрия Фирташа Роман Чишинский. При этом он отверг обвинения по сути, заявив, что они не имеют под собой каких-либо юридических оснований.

"Обвинения в якобы неуплате 108 млн грн выглядят юридически несостоятельными также и на фоне того, что группа в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Group DF.

По его словам, детективы бюро владеют всей необходимой информацией, подтверждающей, что налоги уплачены "в полном объеме в четком соответствии с законодательством Украины".

Контекст:

Фирташ с 2014 года находится в Вене (Австрия), где его задержали по запросу ФБР США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию с просьбой возобновить рассмотрение дела. В марте 2022-го Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Фирташу в удовлетворении жалобы. По данным издания Kurier, адвокаты оспорили это решение.

Американский юрист Джин Берд заявлял, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

Теги: Украина, налоги, Дмитрий Фирташ, Group DF, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138924)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135839)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129381)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117102)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (113819)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101643)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78147)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62386)
 
 
 
 